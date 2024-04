Jeśli również należycie do licznego grona miłośników “For All Mankind”, Apple TV+ przygotowało dla Was podwójną dawkę wrażeń. Doceniona seria sci-fi nie tylko powróci bowiem z kolejnym, już 5. sezonem, ale też doczeka się własnego spin-offa – “Star City”.

For All Mankind – 5 sezon i spin-off Star City zapowiedziane

“For All Mankind” nie zwalnia, coraz śmielej rozbudowując alternatywny świat, w którym wyścig kosmiczny zdominowała Radziecka Rosja. W czwartym sezonie produkcji mieliśmy okazję przenieść się w nowe tysiąclecie, pozostające pod znakiem ekspedycji wydobywczej bogatych w minerały asteroid i narastającego napięcia.

Wiadomo już, że historia ta będzie kontynuowana na łamach 5. sezonu “For All Mankind”. A na tym wcale nie koniec. Serwis zapowiedział bowiem również powstanie spin-offa “Star City”, który cofnie się w czasie do wydarzeń z początku serii, aby nakreślić je z zupełnie nowej perspektywy.

O czym opowie Star City twórców For All Mankind?

Mowa o perspektywie radzieckiej, a dokładnie tej, którą dysponowali tamtejsi kosmonauci, inżynierowie i agenci. Za przedstawienie tego obrazu ponownie odpowiadają twórcy “For All Mankind” – Ben Nedivi, Matt Wolpert i Ronald D. Moore – którzy wraz z rozwojem oryginalnej serii coraz bardziej zagłębiali się w rzeczywistość po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Jak zdradzają Nedivi i Wolpert:

Nasza fascynacja sowieckim programem kosmicznym rosła z każdym sezonem »For All Mankind«. Im więcej dowiadywaliśmy się o tym tajemniczym mieście w lasach pod Moskwą, w którym pracowali i mieszkali radzieccy kosmonauci i inżynierowie, tym bardziej chcieliśmy opowiedzieć historię po drugiej stronie wyścigu kosmicznego. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani możliwością dalszego tworzenia alternatywnego uniwersum historii »For All Mankind« wraz z naszymi partnerami z Apple i Sony.

Samo Apple TV+ zapowiada zaś serial jako:

Solidne rozszerzenie uniwersum »For All Mankind« […]; trzymający w napięciu, paranoiczny thriller, który zabiera nas z powrotem do kluczowego momentu w alternatywnej historii opowiadania o wyścigu kosmicznym – kiedy Związek Radziecki stał się pierwszym państwem, które wysłało człowieka na Księżyc. Tym razem jednak odkrywamy historię zza żelaznej kurtyny, pokazując życie kosmonautów, inżynierów i oficerów wywiadu zaangażowanych w radziecki program kosmiczny oraz ryzyko, jakie wszyscy podejmowali, aby popchnąć ludzkość do przodu.

