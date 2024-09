Apple TV+ znów rozdaje darmowy dostęp do swoich treści. Kto tym razem może skorzystać z okazji i na jakich zasadach?

3 miesiące Apple TV+ za darmo dla użytkowników telewizorów LG

Darmowy Apple TV+ to już tradycja, nierzadko podtrzymywana wespół z najróżniejszymi technologicznymi partnerami. Tym razem padło na LG, które świętuje 10 lat webOS. Z tej okazji marka postanowiła obdarować swoich klientów prezentami, wśród których znalazł się również 3-miesięczny, nieodpłatny dostęp do Apple TV+.

Oferta obowiązuje począwszy od ogłoszenia podczas tzw. LG Streaming Week (między 9 września 2024 a 13 października 2024) aż do 17 listopada i jest skierowana do nowych i powracających subskrybentów. Aktualne, darmowe dostępy lub rabaty sprawdzicie w aplikacjach na telewizorze. Warto być czujnym, gdyż co tydzień pojawia się nowa okazja.

Aby skorzystać z tej w Apple TV+, nie musicie kupować nowego sprzętu, ale posiadać już jeden ze wskazanych modeli z lat 2018-2024: LG 4K, 8K Smart TV, StanbyME lub StanbyME GO. Później wystarczy, że zarejestrujecie lub zalogujecie się na swoim koncie w serwisie na telewizorze. Obowiązują w tym zakresie ograniczenia w postaci limitu jednej oferty na telewizor i Apple ID.

Pamiętajcie, że po upływie 3 miesięcy z Waszego konta zostanie pobrana standardowa opłata za subskrypcję (34,99 zł/miesiąc). Aby tego uniknąć, anulujcie ją w dowolnym momencie, co najmniej dzień przed datą odnowienia w ustawieniach konta usługi.

Co obejrzeć w Apple TV+ za darmo?

Apple TV+ to serwis VOD, oferujący bogatą bibliotekę produkcji oryginalnych oraz na licencji. Znajdziecie tu m.in. dodaną ostatnio reżyserską wersję “Napoleona” Ridleya Scotta, a także tytuły, takie jak: “Kulawe konie”, “Ted Lasso”, “Władcy przestworzy”, “Czas krwawego księżyca”, “For All Mankind”, “Silos”, “Rozdzielenie” czy “The Morning Show”.

Darmowy dostęp od LG. Nie tylko Apple TV+

W związku ze wspomnianym jubileuszem LG oferuje też darmowy dostęp do usług, takich jak Apple Music, Canal+ Online, Megogo, Crunchyroll czy SWEET.TV oraz zniżki na Rakuten TV, Mubi, Blacknut i DAZN. Szczegóły promocji znajdziecie na stronie LG.

