Korzystanie z Apple Watch SE może być niebezpieczne? Za wcześnie na panikę, ale pojawiło się już kilku użytkowników, którzy mogą na takie pytanie odpowiedzieć twierdząco.

Problem z przegrzewaniem się Apple Watch SE

Kilka tygodni temu światło dzienne ujrzał nie tylko Apple Watch Series 6, ale również przystępniejszy cenowo Apple Watch SE. Nie brakuje chętnych do zakupu, dla niektórych korzystanie z nowego smartwatcha Apple okazuje się mieć jednak przykre konsekwencje. Do sprzedaży trafiły bowiem wadliwe egzemplarze (nie sposób teraz określić, jak wiele), które mają problem z przegrzewaniem się.

Niestety wygląda to poważnie i prowadzi do trwałego uszkodzenia urządzenia. Następuje w różnych sytuacjach, niektórzy zauważyli problem w trakcie lub po ładowaniu, inni mieli więcej pecha, ponieważ wystąpił on w momencie, w którym wadliwy zegarek znajdował się na nadgarstku. Do opisów dołączane są też zdjęcia.

I chociaż wadliwe egzemplarze przegrzewają się w różnych sytuacjach, występuje tu również element wspólny. Finalnie w każdym przypadku dochodziło do uszkodzenia objawiającego się żółtą plamką w prawym górnym rogu ekranu, a także brakiem reakcji na próby wybudzenia.

Gdzie sprzedawano wadliwe zegarki Apple Watch SE?

Póki co (chociaż wypada mieć nadzieję, że taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie) potwierdzono dziewięć podobnych przypadków, z czego tylko jeden wystąpił w USA, cała reszta w Korei Południowej. Wygląda na to, że problem dotyczy wariantów w rozmiarze 40mm.

Apple nie wydało oficjalnego komunikatu. Z informacji przekazywanych przez pechowych użytkowników wynika, że wadliwe egzemplarze zostały wymienione na nowe.

Źródło: reddit, foto: Apple

