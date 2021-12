Aktualizacje oprogramowania z reguły powinny przynosić zmiany na lepsze, ale nie zawsze tak się dzieje. Tym razem przekonują się o tym niektórzy posiadacze Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 7 z watchOS 8.3 ma problemy z ładowaniem

Głosy niezadowolonych użytkowników pojawiają się na Reddit i innych forach (także Apple Support Communities). Większość brzmi podobnie, ponieważ i napotykany problem okazuje się u wszystkich poszkodowanych niemal identyczny. O co chodzi? W największy skrócie o błąd w udostępnionym ostatnio watchOS 8.3, bo to właśnie po aktualizacji do tej wersji systemu właściciele Apple Watch Series 7 dostrzegają problemy z ładowaniem.

I nie chodzi już nawet o to, iż nieaktualne staje się ładne określenie z oficjalnej strony internetowej producenta „ładuje się w mgnieniu oka”. Bo w przypadku wystąpienia omawianego problemu o ładowaniu tak naprawdę nie ma mowy. Smartwatch zostawiony na ładowarce, jak niektórzy informują, uzupełnia 2% baterii w godzinę (a powinien do pełna).

Czy istnieje tymczasowe rozwiązanie problemu?

Jeśli Waszą pierwszą sugestią byłoby tutaj „wyłącz i włącz ponownie”, niestety. Próbowano i nie przynosi to zmian. Wiele wskazuje na to, że rozwiązaniem byłby... sięgnięcie po oficjalną ładowarkę Apple, bo w zgłoszeniach przewijają się te od innych firm. Przypadek? Poszkodowani będą musieli poczekać na poprawkę przygotowaną przez producenta.

Nie są to pierwsze sytuacje gdy ładowanie Apple Watch Series 7 nie działa jak powinno, temat pojawiał się już przy okazji watchOS 8.1.1. I chociaż tym razem wydaje się to dotyczyć głównie Apple Watch Series 7, w mniejszej licznie problemy zgłaszają też posiadacze Apple Watch Series 6.

Macie któryś z tych modeli? Aktualizowaliście już do watchOS 8.3?

Źródło: Reddit, foto: Apple