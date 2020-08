Apple przygotowuje się do wydania laptopów MacBook ze swoimi procesorami ARM. Właśnie poznaliśmy specyfikację nowego modelu MacBook 12 – konstrukcja może zaskoczyć kompaktową budową i… niewygórowaną ceną.

Jakiś czas temu firma Apple ogłosiła porzucenie procesorów Intel i opracowanie swoich układów - pierwsze laptopy z autorskimi jednostkami mają pojawić się jeszcze w tym roku. Bardzo możliwe, że przy okazji producent "wskrzesi" model MacBook 12.

Nowy MacBook 12 z procesorem ARM

Użytkownik Komiya opublikował na swoim Twitterze rzekomą specyfikację nowego laptopa Apple MacBook 12 (póki co są to niepotwierdzone informacje, więc sugerujemy podchodzić do nich z ograniczonym zaufaniem).

MacBook

Apple Silicon

RAM 8GB,16GB

SSD 256GB,512GB,(1TB)

12” Retina Display

15hr~20hr battery life

720p Facetime HD Camera

Single USB-C port

About 2 ponds

4th gen Butterfly Keyboard

$849~(For Students: $799~) — Komiya (@komiya_kj) August 29, 2020

Konstrukcja podobno została wyposażona w 12-calowy ekran Retina, klawiaturę motylkową czwartej generacji, a także kamerkę 720p do wideo rozmów. Dosyć skromnie ma wygląda kwestia złączy, bo na obudowie wyprowadzono tylko jeden port USB typ C (nie wiadomo czy z obsługą Thunderbolt).

Nowy MacBook 12 będzie napędzany przez autorski procesor Apple A14X. Oprócz tego przewidziano 8 lub 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB lub 512 GB (z opcją wybrania specjalnej konfiguracji z dyskiem 1 TB).

Zastosowanie energooszczędnych podzespołów ma przekładać się na długi czas pracy na baterii – ten podobno sięga 20 godzin (można więc mówić o całym dniu pracy na jednym ładowaniu). Laptop będzie też wyjątkowo lekki, bo ma ważyć nieco ponad 900 gramów.

Nowy MacBook 12 ma zaskoczyć… ceną

Komiya wspomina także o cenie laptopa – w przypadku podstawowej konfiguracji ma ona wynosić 849 dolarów (dla studentów będzie to 799 dolarów). Mówimy więc o całkiem niskiej cenie, szczególnie jak na sprzęt z nadgryzionym jabłkiem (podstawowa wersja MacBook Air kosztuje 999 dolarów).

MacBook 12 będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: srebrnej (Silver), złotej (Gold) i szarej (Space Gray). Termin premiery jest owiany mgłą tajemnicy, ale być może nastąpi ona jeszcze w tym roku.

Źródło: Twitter @ Komiya

Zobacz więcej o Apple: