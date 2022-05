Trochę to trwało, ale wreszcie Arma 4 została oficjalnie zapowiedziana. Na jej premierę jednak trochę poczekamy, ale ekipa Bohemia Interactive zadbała też o przystawkę. Co więcej, gra zatytułowana Arma Reforger jest dostępna od zaraz.

Arma 4 zapowiedziana, ale…

Arma 4 to najnowsza część serii strzelanek słynącej z wysokiego poziomu realizmu i rozgrywki nastawionej na taktykę. Od premiery trzeciej części minęło już dziewięć lat, więc taka zapowiedź była jak najbardziej wyczekiwana. Niestety twórcy z ekipy Bohemia Interactive od razu wyjaśnili, że na gotowy produkt jeszcze trochę poczekamy.

Niejako na otarcie łez twórcy natychmiastowo udostępnili Arma Reforger. To zupełnie nowa gra, która właśnie trafiła do programu wczesnego dostępu na Steamie i w sklepie Microsoftu.

Arma Reforger – ostatni krok na drodze do Arma 4 (wideo)

Arma Reforger to dość osobliwy projekt, który najprecyzyjniej byłoby chyba nazwać rozgrzewką przed Czwórką. Dla twórców, jak i dla graczy, będzie to okazja, by przetestować nowy silnik o nazwie Enfusion, a także niektóre z planowanych rozwiązań technicznych.

Zobacz prezentacją silnika Enfusion w Arma Reforger:

Czym jest Arma Reforger?

Reforger stanowi odrębne dzieło i nie stanie się Czwórką. Co więcej, twórcy zamierzają po prostu zaprzestać dalszego rozwoju projektu po upływie dwunastu miesięcy. W tym samym momencie wszystkie moce produkcyjne zostaną przeniesione właśnie na Arma 4.





Arma Reforger zostanie osadzona w 1989 roku i przedstawi fikcyjny konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Gracze będą mogli wcielić się w żołnierzy reprezentujących obie te nacje, stanąć do walki na jednej jedynej mapie: 51-kilometrowej wyspie Everon. Będzie kilka rodzajów broni i kilka pojazdów, a wszystko to w trybach Conflict (drużynowy tryb taktyczny z celami do osiągnięcia) oraz Gamemaster (ten drugi pozwala na ustalanie własnych reguł).





Dla mnie to wygląda tak, że Arma Reforger to po prostu płatne demo technologiczne dla zagorzałych fanów serii, którzy nie mogą już doczekać się czegoś nowego. Ja nie skorzystam, ale jeśli ty chcesz, to wiesz już, czego się spodziewać. Możesz zagrać na pececie lub Xboksie, w tym pierwszym przypadku sprawdź jeszcze…





Wymagania Arma Reforger

Konfiguracja minimalna:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-4460 lub AMD FX-4300

Karta graficzna: GeForce GTX 1650 lub odpowiednik Radeon

lub odpowiednik Radeon Pamięć: 8 GB RAM i 15 GB na dysku

Konfiguracja zalecana:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-6700 lub odpowiednik AMD

lub odpowiednik AMD Karta graficzna: GeForce GTX 1070 Ti lub odpowiednik Radeon

lub odpowiednik Radeon Pamięć: 16 GB RAM i 20 GB na dysku

Cena to 99,99 zł. Ktoś chętny?

Źródło: Bohemia Interactive, PC Gamer, Polygon