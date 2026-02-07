Które procesory psują się najczęściej? Najgorsze modele Intel i AMD

Które procesory psują się najczęściej? Statystyki RMA dla popularnych modeli Intel i AMD pokazują realną skalę problemów — i mogą zaskoczyć nawet doświadczonych użytkowników. Dane nie zawsze potwierdzają to, co od miesięcy krąży w nagłówkach.

Awaryjność sprzętu komputerowego to jeden z kluczowych czynników, który może decydować o zakupie danego podzespołu. Użytkownicy zwracają uwagę nie tylko na wydajność czy cenę, ale także na niezawodność i długoterminową stabilność działania. Jak jednak wygląda kwestia awaryjności w przypadku procesorów, które uchodzą za jedne z najmniej psujących się elementów komputera?

Ciekawych danych w tym zakresie dostarczył niemiecki sklep Mindfactory – jeden z największych sprzedawców detalicznych sprzętu komputerowego w Europie. Firma opublikowała statystyki dotyczące liczby zgłoszeń RMA dla poszczególnych modeli procesorów, co pozwala w pewnym stopniu ocenić ich awaryjność w realnym użytkowaniu.

Co to jest RMA?

RMA (Return Merchandise Authorization) to procedura zwrotu wadliwego lub niesprawnego produktu do sprzedawcy lub producenta w celu jego naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy. W praktyce zgłoszenie RMA oznacza, że użytkownik napotkał problem sprzętowy, którego nie da się rozwiązać standardowymi metodami i konieczna jest interwencja serwisowa.

W statystykach RMA nie znajdują się więc zwroty wynikające np. z niezadowolenia z wydajności czy błędnego zakupu, lecz realne przypadki usterek technicznych. Dzięki temu dane te są często wykorzystywane jako wskaźnik niezawodności sprzętu.

Jak interpretować współczynnik zwrotów?

Warto podkreślić, że współczynnik RMA jest najbardziej wiarygodny w przypadku modeli, które sprzedały się w dużych ilościach. Im większa liczba sprzedanych procesorów, tym lepiej statystyka oddaje rzeczywistą skalę ewentualnych problemów i eliminuje przypadkowe odchylenia.

W przypadku nowszych lub mniej popularnych modeli, gdzie liczba sprzedanych egzemplarzy jest niewielka, nawet pojedyncze zgłoszenia RMA mogą znacząco zawyżyć współczynnik zwrotów. Oznacza to, że takie dane nie zawsze muszą dobrze odzwierciedlać faktyczną awaryjność i powinny być interpretowane z ostrożnością.

Najbardziej awaryjne procesory – co pokazują dane?

Na podstawie danych opublikowanych przez Mindfactory zebrałem informacje dotyczące najpopularniejszych i najnowszych procesorów firm AMD oraz Intel (liczba sprzedanych egzemplarzy jest zaokrąglona). Następnie zestawiłem je w tabeli i uszeregowałem według największego współczynnika zwrotów, czyli stosunku liczby sprzedanych procesorów do liczby sztuk odesłanych w ramach RMA.

Taki współczynnik pozwala porównać modele między sobą niezależnie od ich ogólnej popularności i lepiej zobrazować, które procesory relatywnie częściej są oddawane w związku z awarią.

Model Sprzedaż (sztuk) RMA (%) Intel Core i9 14900KS 120 9,7 Intel Core i9 14900K 3320 4,60 Intel Core i9 14900KF 1280 3,8 Intel Core i9 13900KF 1640 2,73 Intel Core i9 13900K 5310 2,61 Intel Core i7 14700KF 2380 1,61 Intel Core Ultra 5 235 70 1,54 Intel Core i7 14700K 4770 1,5 AMD Ryzen 9 5950X 19500 1,41 AMD Ryzen 9 7950X3D 12500 1,38 AMD Ryzen 9 7950X 7350 1,23 AMD Ryzen 9 7900X 8870 1,05 AMD Ryzen 7 5800X 91450 0,98 AMD Ryzen 5 5500 12900 0,86 AMD Ryzen 7 9700X 8110 0,85 AMD Ryzen 9 7900 3890 0,82 AMD Ryzen 7 7700X 18140 0,76 AMD Ryzen 9 9950X 2000 0,76 Intel Core i5 14600K 2260 0,76 Intel Core i5 14600KF 2020 0,76 AMD Ryzen 5 5600X 92900 0,75 AMD Ryzen 5 7600X 24590 0,75 Intel Core i9 12900K 4710 0,75 AMD Ryzen 7 9800X3D 39660 0,72 AMD Ryzen 7 5700G 19680 0,71 AMD Ryzen 5 9600X 5290 0,68 AMD Ryzen 5 5600G 43290 0,65 Intel Core i7 12700KF 3890 0,63 Intel Core Ultra 9 285K 330 0,62 AMD Ryzen 5 7600 12300 0,61 AMD Ryzen 7 7700 3800 0,56 AMD Ryzen 7 5700X 39630 0,55 Intel Core i7 12700K 12350 0,51 AMD Ryzen 9 9950X3D 2690 0,50 AMD Ryzen 7 7800X3D 90870 0,49 Intel Core i9 12900KF 1340 0,45 AMD Ryzen 5 7500X3D 270 0,43 AMD Ryzen 5 5600 32360 0,42 Intel Core i5 12600K 8710 0,36 AMD Ryzen 5 7500F 24740 0,35 Intel Core i5 12400F 16190 0,32 Intel Core Ultra 7 265K 970 0,32 Intel Core i5 12600KF 4370 0,30 Intel Core Ultra 7 265KF 370 0,28 AMD Ryzen 7 5800XT 690 0,15 AMD Ryzen 7 9850X3D 130 0 Intel Core i5 14400 630 0 Intel Core Ultra 5 225F 80 0 Intel Core Ultra 5 245K 180 0 Intel Core Ultra 5 245KF 80 0

Kto ma bardziej awaryjne procesory? Intel czy AMD

Jak pokazują zebrane dane, największy problem z awaryjnością dotyczy procesorów Intel Core i9 13. oraz 14. generacji. Wysoki współczynnik zgłoszeń RMA w ich przypadku najpewniej ma związek z szeroko opisywanymi problemami degradacji tych jednostek, wynikającymi m.in. z agresywnych ustawień napięć i limitów mocy stosowanych domyślnie przez wielu producentów płyt głównych (z tego też powodu Intel przedłużył gwarancję na sprzęt). Dużo lepiej wypadają tutaj słabsze jednostki Core i5 czy Core i7, a także nowa generacja Core Ultra 200.

Na tym tle AMD Ryzen 7 9800X3D, wbrew głośnym i często "alarmistycznym" nagłówkom, nie wyróżnia się pod względem awaryjności. Od pewnego czasu pojawia się dużo newsów alarmujących o usterkach. Jego wyniki jednak nie wskazują na ponadprzeciętną liczbę usterek, a podwyższony udział (jednostkowy) zgłoszeń RMA może być mylnie interpretowany ze względu na ogromną popularność tego modelu. Duża liczba sprzedanych egzemplarzy naturalnie przekłada się na większą liczbę zgłoszeń, co nie musi oznaczać realnego problemu z niezawodnością samej konstrukcji. Gorzej od niego wypadają np. modele Ryzen 9 z serii 7000.