Które procesory psują się najczęściej? Najgorsze modele Intel i AMD
Które procesory psują się najczęściej? Statystyki RMA dla popularnych modeli Intel i AMD pokazują realną skalę problemów — i mogą zaskoczyć nawet doświadczonych użytkowników. Dane nie zawsze potwierdzają to, co od miesięcy krąży w nagłówkach.
Awaryjność sprzętu komputerowego to jeden z kluczowych czynników, który może decydować o zakupie danego podzespołu. Użytkownicy zwracają uwagę nie tylko na wydajność czy cenę, ale także na niezawodność i długoterminową stabilność działania. Jak jednak wygląda kwestia awaryjności w przypadku procesorów, które uchodzą za jedne z najmniej psujących się elementów komputera?
Ciekawych danych w tym zakresie dostarczył niemiecki sklep Mindfactory – jeden z największych sprzedawców detalicznych sprzętu komputerowego w Europie. Firma opublikowała statystyki dotyczące liczby zgłoszeń RMA dla poszczególnych modeli procesorów, co pozwala w pewnym stopniu ocenić ich awaryjność w realnym użytkowaniu.
Co to jest RMA?
RMA (Return Merchandise Authorization) to procedura zwrotu wadliwego lub niesprawnego produktu do sprzedawcy lub producenta w celu jego naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy. W praktyce zgłoszenie RMA oznacza, że użytkownik napotkał problem sprzętowy, którego nie da się rozwiązać standardowymi metodami i konieczna jest interwencja serwisowa.
W statystykach RMA nie znajdują się więc zwroty wynikające np. z niezadowolenia z wydajności czy błędnego zakupu, lecz realne przypadki usterek technicznych. Dzięki temu dane te są często wykorzystywane jako wskaźnik niezawodności sprzętu.
Jak interpretować współczynnik zwrotów?
Warto podkreślić, że współczynnik RMA jest najbardziej wiarygodny w przypadku modeli, które sprzedały się w dużych ilościach. Im większa liczba sprzedanych procesorów, tym lepiej statystyka oddaje rzeczywistą skalę ewentualnych problemów i eliminuje przypadkowe odchylenia.
W przypadku nowszych lub mniej popularnych modeli, gdzie liczba sprzedanych egzemplarzy jest niewielka, nawet pojedyncze zgłoszenia RMA mogą znacząco zawyżyć współczynnik zwrotów. Oznacza to, że takie dane nie zawsze muszą dobrze odzwierciedlać faktyczną awaryjność i powinny być interpretowane z ostrożnością.
Najbardziej awaryjne procesory – co pokazują dane?
Na podstawie danych opublikowanych przez Mindfactory zebrałem informacje dotyczące najpopularniejszych i najnowszych procesorów firm AMD oraz Intel (liczba sprzedanych egzemplarzy jest zaokrąglona). Następnie zestawiłem je w tabeli i uszeregowałem według największego współczynnika zwrotów, czyli stosunku liczby sprzedanych procesorów do liczby sztuk odesłanych w ramach RMA.
Taki współczynnik pozwala porównać modele między sobą niezależnie od ich ogólnej popularności i lepiej zobrazować, które procesory relatywnie częściej są oddawane w związku z awarią.
|Model
|Sprzedaż (sztuk)
|RMA (%)
|Intel Core i9 14900KS
|120
|9,7
|Intel Core i9 14900K
|3320
|4,60
|Intel Core i9 14900KF
|1280
|3,8
|Intel Core i9 13900KF
|1640
|2,73
|Intel Core i9 13900K
|5310
|2,61
|Intel Core i7 14700KF
|2380
|1,61
|Intel Core Ultra 5 235
|70
|1,54
|Intel Core i7 14700K
|4770
|1,5
|AMD Ryzen 9 5950X
|19500
|1,41
|AMD Ryzen 9 7950X3D
|12500
|1,38
|AMD Ryzen 9 7950X
|7350
|1,23
|AMD Ryzen 9 7900X
|8870
|1,05
|AMD Ryzen 7 5800X
|91450
|0,98
|AMD Ryzen 5 5500
|12900
|0,86
|AMD Ryzen 7 9700X
|8110
|0,85
|AMD Ryzen 9 7900
|3890
|0,82
|AMD Ryzen 7 7700X
|18140
|0,76
|AMD Ryzen 9 9950X
|2000
|0,76
|Intel Core i5 14600K
|2260
|0,76
|Intel Core i5 14600KF
|2020
|0,76
|AMD Ryzen 5 5600X
|92900
|0,75
|AMD Ryzen 5 7600X
|24590
|0,75
|Intel Core i9 12900K
|4710
|0,75
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|39660
|0,72
|AMD Ryzen 7 5700G
|19680
|0,71
|AMD Ryzen 5 9600X
|5290
|0,68
|AMD Ryzen 5 5600G
|43290
|0,65
|Intel Core i7 12700KF
|3890
|0,63
|Intel Core Ultra 9 285K
|330
|0,62
|AMD Ryzen 5 7600
|12300
|0,61
|AMD Ryzen 7 7700
|3800
|0,56
|AMD Ryzen 7 5700X
|39630
|0,55
|Intel Core i7 12700K
|12350
|0,51
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|2690
|0,50
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|90870
|0,49
|Intel Core i9 12900KF
|1340
|0,45
|AMD Ryzen 5 7500X3D
|270
|0,43
|AMD Ryzen 5 5600
|32360
|0,42
|Intel Core i5 12600K
|8710
|0,36
|AMD Ryzen 5 7500F
|24740
|0,35
|Intel Core i5 12400F
|16190
|0,32
|Intel Core Ultra 7 265K
|970
|0,32
|Intel Core i5 12600KF
|4370
|0,30
|Intel Core Ultra 7 265KF
|370
|0,28
|AMD Ryzen 7 5800XT
|690
|0,15
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|130
|0
|Intel Core i5 14400
|630
|0
|Intel Core Ultra 5 225F
|80
|0
|Intel Core Ultra 5 245K
|180
|0
|Intel Core Ultra 5 245KF
|80
|0
Kto ma bardziej awaryjne procesory? Intel czy AMD
Jak pokazują zebrane dane, największy problem z awaryjnością dotyczy procesorów Intel Core i9 13. oraz 14. generacji. Wysoki współczynnik zgłoszeń RMA w ich przypadku najpewniej ma związek z szeroko opisywanymi problemami degradacji tych jednostek, wynikającymi m.in. z agresywnych ustawień napięć i limitów mocy stosowanych domyślnie przez wielu producentów płyt głównych (z tego też powodu Intel przedłużył gwarancję na sprzęt). Dużo lepiej wypadają tutaj słabsze jednostki Core i5 czy Core i7, a także nowa generacja Core Ultra 200.
Na tym tle AMD Ryzen 7 9800X3D, wbrew głośnym i często "alarmistycznym" nagłówkom, nie wyróżnia się pod względem awaryjności. Od pewnego czasu pojawia się dużo newsów alarmujących o usterkach. Jego wyniki jednak nie wskazują na ponadprzeciętną liczbę usterek, a podwyższony udział (jednostkowy) zgłoszeń RMA może być mylnie interpretowany ze względu na ogromną popularność tego modelu. Duża liczba sprzedanych egzemplarzy naturalnie przekłada się na większą liczbę zgłoszeń, co nie musi oznaczać realnego problemu z niezawodnością samej konstrukcji. Gorzej od niego wypadają np. modele Ryzen 9 z serii 7000.
