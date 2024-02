Po fali przecieków i plotek, Ubisoft wyjaśnia, kiedy należy spodziewać się debiutu Assassin’s Creed Red. Data premiery krystalizuje się na naszych oczach.

Czy Assassin’s Creed Red - rzekomo jedna z dwóch największych inwestycji Ubisoftu w segmencie gier single player - zadebiutuje w 2024 r.? Teoretycznie jest na to szansa. Oddajmy głos francuskiemu wydawcy.

Okno premierowe Assassin's Creed Red

Raporty finansowe są źródłem ciekawych informacji (np. sprzedaż Nintendo Switch). W przypadku Ubisoftu dowiadujemy się, że Assassin’s Creed Red ma trafić na rynek w roku fiskalnym 2025, czyli mowa tu o przedziale czasowym od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Ubisoft lubi wydawać gry jesienią, co w połączeniu z ostatnim przeciekiem może skonkretyzować datę premiery Assassin’s Creed Red. Przypomnijmy, że niedawno pewien "partner Ubisoftu" ujawnił, iż nowa odsłona serii doczeka się pierwszego zwiastuna w maju 2024 r., rozgrywka zaprezentowana zostanie w trakcie lipcowego Ubisoft Forward 2024, a premiera gry odbędzie się w listopadzie 2024 r. Teoretycznie ma to sens.

Gamingowa ofensywa Ubisoftu w roku 2024

Jeśli spojrzymy na najlepsze gry 2024, to szybko dostrzeżemy kilka produkcji francuskiego giganta branży. Za nami premiera Prince of Persia: The Lost Crown, czyli gry, która w naszej ocenie okazała się bardzo miłą niespodzianką. Premiery gier w lutym 2024 sprawią, że Skull and Bones wreszcie wypłynie na szerokie wody.

Nie można przy tym pominąć zamieszania związanego z datą premiery Star Wars Outlaws. Z raportu finansowego dowiadujemy się jednak, że Ubisoft faktycznie chce wydać grę w 2024 r.

Źródło: Ubisoft