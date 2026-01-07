Wysyp akcesoriów Motoroli. Jest nowy smartwatch, głośnik, rysik i lokalizator

Podczas targów CES 2026 Motorola rozbudowała swój ekosystem akcesoriów Moto Things o cztery nowe urządzenia. Producent postawił na współpracę z uznanymi markami oraz wykorzystanie technologii UWB do poprawy komunikacji między gadżetami.

Główną część prezentacji Motoroli poświęcono nowym smartfonom Motorola Signature, razr Fold oraz razr 60 FIFA World Cup 26 Edition. Nowych urządzeń było jednak znacznie więcej.

Szczegóły na temat dostępności nowych akcesoriów w Polsce mają zostać ujawnione w późniejszym terminie, ale już teraz warto rzucić na nie okiem.

Moto Watch, czyli Motorola łączy siły z Polarem

Zegarek jest pierwszym efektem partnerstwa Motoroli z firmą Polar, która od dekad specjalizuje się w produkcji profesjonalnych pulsometrów. Moto Watch wykorzystuje algorytmy tej marki do monitorowania tętna, saturacji krwi (SpO2), poziomu stresu oraz jakości wypoczynku.

Moto Watch ma:

okrągły ekran ze szkłem Gorilla Glass 3;

kopertę o średnicy 47 mm z piaskowanego aluminium, stalową koronkę i szkłem Gorilla Glass 3;

certyfikat wodoszczelności IP68;

deklarowany czas działania na baterii - 13 dni standardowej pracy lub 7 dni ze stale włączonym ekranem.

funkcję prowadzenia rozmów telefonicznych;

możliwość generowania podsumowań powiadomień przez Moto AI.

Moto Sound Flow, czyli dźwięk podążający za użytkownikiem

Przenośny głośnik Motoroli został opracowany przy udziale inżynierów Bose. System o mocy 30 W składa się z dedykowanego subwoofera, głośnika wysokotonowego oraz dwóch radiatorów pasywnych.

Moto Sound Flow obsługuje standardy łączności Bluetooth 5.0, Wi-Fi oraz UWB do lokalizowania sparowanego smartfonu w przestrzeni. Funkcja RoomShift automatycznie przełącza rozmowy do głośnika znajdującego się najbliżej telefonu użytkownika. a swa głośniki mogą tworzyć dynamiczny system stereo dostosowujący kanały do pozycji słuchacza.

Akumulator o pojemności 6000 mAh i norma IP67 mają pozwolić na swobodne używanie głośnika w terenie, w tym przy basenie.

Moto Pen Ultra to rysik dla nowych smartfonów

Rysik zaprojektowano z myślą o nowych modelach smartfonów: Motorola Signature oraz razr Fold.

Cienka końcówka Moto Pena Ultra reaguje na siłę nacisku oraz kąt nachylenia, co umożliwia cieniowanie i precyzyjne rysowanie detali. Akcesorium współpracuje z funkcjami sztucznej inteligencji, takimi jak tworzenie obrazów ze szkiców czy inteligentna modyfikacja tekstu.

W zestawie z rysikiem znajduje się etui z wbudowaną baterią, które ma zapewnić pracę .

Moto Tag 2 z lepszą łącznością i wydłużonym czasem pracy

Druga generacja lokalizatora koncentruje się na zwiększeniu precyzji wyszukiwania dzięki połączeniu technologii UWB, Bluetooth 6.0 oraz Bluetooth Channel Sounding. Nowe moduły łączności pozwoliły także wydłużyć deklarowany czas pracy z 365 do 500 dni. Nowością jest ponadto wyższy standard wodoszczelności IP68.

Podobnie jak pierwsza generacja, urządzenie integruje się z siecią Centrum lokalizacji Google, co pozwala namierzać przedmioty za pomocą ponad miliarda urządzeń z Androidem.