Dawno nie było takiej promocji! Przy zakupie nowej karty graficznej, ASUS odda pieniądze za starą kartę – zwracając starszy model, będzie można odzyskać nawet 300 funtów.

Planujecie zakup nowej karty graficznej do gier? Firma ASUS przygotowała ciekawą promocję dla kupujących najnowsze modele GeForce RTX 4070 Ti i GeForce RTX 4080.

Kup kartę graficzna i zostaw stary model w rozliczeniu

Promocja ma zachęcić klientów do wyboru nowszych konstrukcji GeForce RTX 4070 Ti i GeForce RTX 4080 z serii ROG i TUF – co prawda nie są to najbardziej opłacalne propozycje, ale istnieje tutaj możliwość odzyskania części kosztów. Kupujący takie modele, będą mogli oddać swoją starą sprawną kartę i odzyskać część pieniędzy - kwota zależy od konkretnego modelu:

GeForce GTX 1060 - £90

GeForce GTX 1070 - £90

GeForce GTX 1070 TI - £100

GeForce GTX 1080 - £100

GeForce GTX 1080 TI - £130

GeForce GTX 1650 - £55

GeForce GTX 1650 Super - £65

GeForce GTX 1660 - £80

GeForce GTX 1660 Super - £100

GeForce GTX 1660 TI - £120

Radeon VII - £200

GeForce RTX 2060 - £150

GeForce RTX 2060 Super - £180

GeForce RTX 2070 - £200

GeForce RTX 2070 Super - £230

GeForce RTX 2080 - £265

GeForce RTX 2080 Super - £280

GeForce RTX 2080 TI - £300

GeForce RTX 3050 - £180

GeForce GeForce RTX 3060 - £200

GeForce RTX 3060 TI - £230

Radeon RX 5500 - £50

Radeon RX 5500 XT - £60

Radeon RX 5600 - £75

Radeon RX 5600 XT - £100

Radeon RX 5700 - £120

Radeon RX 5700 XT - £150

Radeon RX 6400 - £85

Radeon RX 6500 XT - £110

Radeon RX 6600 - £150

Radeon RX 6600 XT - £170

Radeon RX 6650 XT - £200

Radeon RX Vega 56 - £125

Radeon RX Vega 64 - £150

Promocja póki co obowiązuje tylko w Wielkiej Brytanii. Klient musi kupić nową kartę graficzną z pełną kwotę w jednym z wybranych sklepów, a następnie złożyć wniosek o przyjęcie starego modelu w rozliczeniu. Po odesłaniu karty, producent zwraca ustaloną kwotę na podane konto bankowe.

Chcielibyście żeby podobna promocja była realizowana także w naszym kraju? Myślicie, że akcja zachęciłaby klientów do wyboru najnowszych kart Nvidii?

Źródło: ASUS, inf. własna