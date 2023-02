Intel obniża cenę karty graficznej Arc A750. Nowy model powinien być teraz bardziej opłacalny od modelu konkurencji – otrzymujemy nie tylko wyższą wydajność, ale też lepszą wycenę.

Karta graficzna Intel Arc A750 to zdecydowanie najciekawszy model z oferty „niebieskich” – może nie jest to topowa konstrukcja, ale taki model może być dobrym wyborem do względnie taniego komputera dla gracza. Po premierze jest to jeszcze ciekawsza propozycja. Nie wierzycie? No to patrzcie na to.

Intel Arc A750 zyskuje na wydajności

Karta Intel Arc A750 zadebiutowała we wrześniu ubiegłego roku, ale początkowo jej wydajność w niektórych grach pozostawiała wiele do życzenia. Producent jednak wziął się do roboty i dopracował sterowniki.

Przyrost wydajności na nowych sterownikach 4086 jest ogromny (szczególnie w starszych tytułach korzystających z DirectX 9) – średnia liczba klatek na sekundę średnio wzrosła o 43%, a minimalna średnio o 60%. Są jednak tytuły, gdzie przyrost jest wynosi 70-80%.

Intel obniża cenę karty Arc A750 i dodaje darmowe gry

Mamy jeszcze jedną dobrą informację. Intel obniżył cenę karty graficznej Arc A750 z sugerowanych 279 dolarów do 249 dolarów (o 30 dolarów – jakieś 10%). Oznacza to, że u nas nowy model będzie przeceniony z 1450 na jakieś 1300 złotych. Co więcej, Intel przygotował promocję – do karty za darmo są dodawane gry The Settlers: New Allies i Nightingale.

Producent chwali się, że karta Intel Arc A750 jest teraz dużo bardziej opłacalną propozycją niż konkurencyjny GeForce RTX 3060 (jeśli uwzględnimy stosunek wydajności do ceny). Oczywiście dużo zależy od konkretnej gry, ale w większości tytułów przewaga Intela jest naprawdę znacząca.



Karta Intel Arc A750 może być badzo ciekawą propozycjądo budowy tańszego komputera do gier

Porównanie producenta jest jednak… mało realistyczne, bo RTX 3060 obecnie jest wyjątkowo nieopłacalną propozycją. Dużo lepszą kartą graficzną do grania jest Radeon RX 6600, której ceny zaczynają się od około 1300 – 1400 złotych. Tutaj Arc A750 też mógłby być ciekawszą propozycją.

Źródło: Intel, inf. własna