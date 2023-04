1 kwietnia jak co roku jest momentem, w którym wielu producentów lubi zrobić swoim fanom „psikusa”, prezentując abstrakcyjne/niedorzeczne/spektakularne produkty. Jak w takim wypadku mamy ocenić nową propozycję od firmy ASUS?

Niedawno pisaliśmy o nadchodzącym smartfonie do gier ASUS ROG Phone 7. Zawsze w dyskusjach na temat mobilnego grania pojawiają się dwa obozy – zwolennicy smartfonów do gier oraz fani przenośnych konsol typu Nintendo Switch, czy Steam Deck. W przypadku tego drugiego, wielu producentów próbowało powtórzyć sukces urządzenia od marki Valve (na czele z projektami tj. GPD Win czy AYN LOKI). Granie przenośne to naprawdę łakomy kąsek dla wielu producentów, choć ewidentnie widać, iż mniejsi producenci nie mają tu czego szukać. A co jeżeli „wyzwanie” podejmie tajwański gigant, odpowiedzialny za stworzenie jednej z najpopularniejszej marki dla graczy Republic of Gamers?

1 kwietnia na oficjalnym kanale Youtube marki ASUS (ROG Global), pojawił się powyższy film, prezentujący handhelda do przenośnego grania w gry z systemu Windows – ROG Ally. Sam materiał jest niezwykle intrygujący, gdyż przedstawia faktycznie stworzony produkt (albo przynajmniej jego bardzo dobrze wykonany prototyp) i sytuacje, gdzie można na nim pograć. W trakcie prezentowania materiału możemy się dowiedzieć, że urządzenie posiada jasny wyświetlacz o dobrym kontraście i (prawdopodobnie) o rozdzielczości FullHD. Ponadto posiada dwa wbudowane wentylatory oraz, że jego sercem jest (bliżej nieokreślony) procesor AMD Ryzen.

Z ciekawostek wspomniano również o dedykowanym oprogramowaniu Armoury Crate do m.in. mapowania klawiszy, czy konfiguracji ustawień systemu. Nie zabrakło również czegoś, o czym marzyło wielu użytkowników Steam Deck – Chodzi o stację dokującą ROG XG Mobile eGPU z funkcją ładowania, przesyłania obrazu na większy wyświetlacz i możliwością skorzystania z mocy obliczeniowej zewnętrznej karty graficznej.

rozwiń

Sama przenośna konsola jest dość typową konstrukcją. Na froncie możemy zobaczyć miejsca na głośniki stereo, otwory na mikrofony, dwie gałki analogowe, D-pad, cztery przyciski „A B X Y” oraz bliżej nieokreślone, cztery małe przyciski (zapewne są programowalne, by skorzystać chociażby z funkcji START i SELECT). Od góry widać po dwa przyciski spustowe na krawędziach, włącznik, diodę informacyjną o stanie zasilania, przyciski głośności, złącze stacji dokującej, wejście ładowania (prawdopodobnie USB-C) i złącze jack 3,5mm. Tył natomiast posiada dwa dodatkowe spusty (pewnie również programowalne) i pasek LED ARGB.

Cały sprzęt prezentuje się naprawdę dobrze i co ciekawe, można się zapisać do newslettera na stronie BestBuy, gdzie w przyszłości mamy otrzymać informacje o możliwości zakupu sprzętu w pre-orderze. Co myślicie o tym produkcie? Czy ASUS faktycznie zdecyduje się na produkcję i sprzedaż takiej konsoli przenośnej? Wyraźcie swoją opinię w ankiecie i w komentarzach!

Źródło: ASUS (ROG Global), Twitter