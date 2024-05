Konsole do gier

ASUS szykuje się do prezentacji odświeżonej wersji swojej przenośnej konsoli. Co o ROG Ally X wiadomo już teraz?

ASUS już wcześniej potwierdził, że ROG Ally X to oficjalna nazwa nowej konsoli, a jej premierę zaplanowano na 2 czerwca podczas tajwańskich targów Computex 2024. Przyszła pora na pierwszą zajawkę.

ASUS ROG Ally X na grafikach prasowych

Opublikowana przez producenta grafika przedstawia zacieniony zarys konsoli.

ASUS ROG Ally X

Niejaki @LipaLegacy opublikował jednak na X (dawny Twitter) materiały mające prezentować urządzenie w pełnej krasie.

Potwierdzają się krążące od tygodni przecieki, według których ROG Ally X zostanie zamknięty w czarnej obudowie. Wizualne wyróżnienie od białego poprzednika zdaje się być zresztą logiczne.

ROG Ally X ma być nie tyle drugą generacją, co po prostu udoskonalonym wariantem. Oczekuje się, że konsola dostanie 8 GB pamięci RAM więcej (czyli razem 24 GB), nowy dysk M.2 2280 o pojemności 1 TB, udoskonalone chłodzenie oraz zauważalnie poprawiony czas pracy na baterii.

Nic nie wskazuje jednak na to, by ASUS planował odstawić procesor AMD Ryzen Z1 Extreme czy 7-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 120 Hz. Dla niektórych mogą to być wieści niepocieszające, bo odświeżone wersje konsol Nintendo Switch czy Steam Deck wyróżniały się przecież głównie wymianą ekranu na wyższej klasy matrycę OLED.

Więcej szczegółów na temat ROG Ally X poznamy już 2 czerwca o 10:30 czasu polskiego. Wydarzenie będzie można oglądać na kanałach marki ASUS na YouTubie i Twitchu.