Zima nadeszła. Nowy zamek w Heroes 3

Mod Horn of the Abyss (HotA) do Heroes 3 dostał wyczekiwaną aktualizację z frakcją Bulwark i licznymi usprawnieniami. Na razie twórcy nie stworzyli jeszcze kampanii opowiadającej historię Bulwarku. Ma ona zostać dodana w późniejszych aktualizacjach.

Horn of the Abyss to rozwijany od lat projekt społeczności. Najnowsza aktualizacja wprowadza frakcję Bulwark, inspirowaną kulturą nordycką, szkocką i syberyjską. Bulwark zastąpił dawny pomysł na miasto Kronwerk. Bulwark należy do frakcji miast neutralnych, takich jak Forteca, Twierdza i Wrota Żywiołów. Bohaterowie, którymi można grać to Starsi (ang. Elders) należący do klasy magicznej oraz Wodzowie (ang. Chieftains) należący do klasy wojowniczej.

W armii frakcji znajdziemy koboldy, argali, śnieżne elfy z Vorii, Yeti, szamanów, mamuty i Jottunów. Pojawił się też specjalny budynek, który poprawia kurs wymiany surowców na targowisku, co wzmacnia ekonomię w długich kampaniach. Dostępna gildia jest z kolei czteropoziomowa. Twórcy dodali również nową umiejętność drugorzędową, pozwalającą wzmacniać jednostki w czasie bitwy - są nią runy.

HotA: nowa frakcja, poprawki i balans

Z aktualizacją zwykle pojawia się kampania fabularna. Tym razem HotA Crew przekazała, że nie zdążyła z jej ukończeniem na koniec roku, ale nie wstrzymywała wydania patcha. Kampania ma zadebiutować za kilka miesięcy, już po zebraniu opinii z rozgrywek.

Twórcy przypominają, że HotA jest darmowa i dostępna także przez GOG Mods. Społeczność traktuje ją jak nieoficjalny dodatek do Heroes 3. Projekt wyróżnia autorską oprawę graficzną — twórcy nie korzystają z obrazów z internetu, co buduje spójność i zaufanie graczy. Niektórzy gracze komentują jednak grafikę na forach internetowych wyrażając niezadowolenie z jej jakości. "Trochę to brzydkie", "Znowu poziom niżej względem grafik", czytać można w komentarzach na forum Acid Cave.

HotA z rosnącą popularnością

Popularność moda wynika z ciągłego wsparcia i setek zmian w balansie, napraw błędów i drobnych udogodnień. Wcześniejsza frakcja Cove przeniknęła nawet do licencjonowanej planszówki Heroes 3: Board Game, co podkreśla znaczenie HotA w społeczności.

Nową wersję można pobrać w kanale dystrybucji moda; w GOG Galaxy aktualizacja instaluje się automatycznie. Twórcy zapowiadają jeszcze szczegółowe omówienie zmian i testów Bulwarka, które mają pojawić się w kolejnych dniach w serwisach społeczności.