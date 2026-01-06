Gry komputerowe

Zima nadeszła. Nowy zamek w Heroes 3

przeczytasz w 2 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Mod Horn of the Abyss (HotA) do Heroes 3 dostał wyczekiwaną aktualizację z frakcją Bulwark i licznymi usprawnieniami. Na razie twórcy nie stworzyli jeszcze kampanii opowiadającej historię Bulwarku. Ma ona zostać dodana w późniejszych aktualizacjach.

Horn of the Abyss to rozwijany od lat projekt społeczności. Najnowsza aktualizacja wprowadza frakcję Bulwark, inspirowaną kulturą nordycką, szkocką i syberyjską. Bulwark zastąpił dawny pomysł na miasto Kronwerk. Bulwark należy do frakcji miast neutralnych, takich jak Forteca, Twierdza i Wrota Żywiołów. Bohaterowie, którymi można grać to Starsi (ang. Elders) należący do klasy magicznej oraz Wodzowie (ang. Chieftains) należący do klasy wojowniczej.

W armii frakcji znajdziemy koboldy, argali, śnieżne elfy z Vorii, Yeti, szamanów, mamuty i Jottunów. Pojawił się też specjalny budynek, który poprawia kurs wymiany surowców na targowisku, co wzmacnia ekonomię w długich kampaniach. Dostępna gildia jest z kolei czteropoziomowa. Twórcy dodali również nową umiejętność drugorzędową, pozwalającą wzmacniać jednostki w czasie bitwy - są nią runy.

HotA: nowa frakcja, poprawki i balans

Z aktualizacją zwykle pojawia się kampania fabularna. Tym razem HotA Crew przekazała, że nie zdążyła z jej ukończeniem na koniec roku, ale nie wstrzymywała wydania patcha. Kampania ma zadebiutować za kilka miesięcy, już po zebraniu opinii z rozgrywek.

Twórcy przypominają, że HotA jest darmowa i dostępna także przez GOG Mods. Społeczność traktuje ją jak nieoficjalny dodatek do Heroes 3. Projekt wyróżnia autorską oprawę graficzną — twórcy nie korzystają z obrazów z internetu, co buduje spójność i zaufanie graczy. Niektórzy gracze komentują jednak grafikę na forach internetowych wyrażając niezadowolenie z jej jakości. "Trochę to brzydkie", "Znowu poziom niżej względem grafik", czytać można w komentarzach na forum Acid Cave.

HotA z rosnącą popularnością

Popularność moda wynika z ciągłego wsparcia i setek zmian w balansie, napraw błędów i drobnych udogodnień. Wcześniejsza frakcja Cove przeniknęła nawet do licencjonowanej planszówki Heroes 3: Board Game, co podkreśla znaczenie HotA w społeczności.

Nową wersję można pobrać w kanale dystrybucji moda; w GOG Galaxy aktualizacja instaluje się automatycznie. Twórcy zapowiadają jeszcze szczegółowe omówienie zmian i testów Bulwarka, które mają pojawić się w kolejnych dniach w serwisach społeczności.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login