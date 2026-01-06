Ryzen 7 9850X3D lepszy niż 9800X3D. AMD wprowadza najszybszy procesor do gier

AMD przyspiesza kultowy procesor do gier. Ryzen 7 9850X3D nie wnosi wielu nowości, ale ma być nieco szybszy od swojego poprzednika, Ryzena 7 9800X3D.

Konferencja AMD była jedną z najbardziej wyczekiwanych podczas targów CES 2026. Choć producent nie zaprezentował nowej generacji procesorów Ryzen, pokazał za to Ryzena 7 9850X3D - nowy najwydajniejszy procesor do gier. Co o nim wiemy?

AMD Ryzen 7 9850X3D – najwydajniejszy procesor do gier

Jeśli śledzicie nasze newsy, specyfikacja tego procesora nie powinna być dla was zaskoczeniem. Ryzen 7 9850X3D to w praktyce przyspieszona wersja Ryzen 7 9800X3D. Według deklaracji producenta „najwydajniejszy procesor do gier” stał się jeszcze szybszy.

Procesor oferuje 8 rdzeni i 16 wątków opartych na architekturze Zen 5, wspieranych przez pamięć 3D V-Cache. Łącznie do dyspozycji użytkownika oddano 96 MB pamięci cache trzeciego poziomu, co przekłada się na wyższe osiągi w zastosowaniach wymagających szybkiego dostępu do danych - przede wszystkim w grach.

Najważniejszą zmianą jest wyższe maksymalne taktowanie (w trybie Boost), które wzrosło do 5,6 GHz. Powinno to zapewnić dalszy wzrost wydajności. Co istotne, AMD udało się podnieść zegary przy zachowaniu tego samego współczynnika TDP na poziomie 120 W, co oznacza podobny pobór mocy oraz zbliżone wymagania dotyczące chłodzenia.

Model AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9850X3D Generacja Zen 4 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 4,2/5,0 GHz 4,7/5,2 GHz 4,7/5,6 GHz Pamięć L2 8x 1 MB 8x 1 MB 8x 1 MB Pamięć L3 96 MB 96 MB 96 MB Współczynnik TDP 120 W 120 W 120 W Obecna cena 1500 zł 1800 zł ?

Test AMD Ryzen 7 9850X3D

Przy okazji AMD udostępniło testy wydajności procesora Ryzen 7 9850X3D, porównując go z Ryzen 7 9800X3D oraz konkurencyjnym Intel Core Ultra 9 285K.

W zastosowaniach twórczych jednostka ma oferować niewielki wzrost wydajności względem poprzednika – zazwyczaj o kilka procent. Najbardziej odczuwalny będzie on w programach korzystających z mniejszej liczby wątków. Procesor jest ogólnie porównywalny z 285K, choć w niektórych zadaniach może wypadać słabiej (np. V-Ray), a w innych wyraźnie lepiej, jak w Puget Bench dla Photoshopa.

AMD podkreśla jednak, że Ryzen 7 9850X3D to przede wszystkim najlepszy procesor do gier. W najnowszych tytułach jego przewaga nad 285K wynosi średnio „tylko” 21%, natomiast w tytułach e-Sportowych i starszych grach AAA to już 28–35%. Warto jednak zauważyć, że różnica względem poprzednika, 9800X3D, jest znacznie mniejsza – ponownie mowa o kilku procentach.