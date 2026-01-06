Kryzys sięga głęboko. Nvidia przywróci produkcję RTX 3060?

NVIDIA może przywrócić produkcję jednej z popularniejszej kart graficznych ostatnich lat. Wszystko z powodu kryzysu na rynku podzespołów, który zmniejsza dostępność pamięci najnowszej generacji.

Kryzys na rynku podzespołów związany z rewolucją sztucznej inteligencji nie ominie także kart graficznych. W plotkach sugerowano między innymi, że podwyżka cen pamięci wpłynie negatywnie na koszt kości VRAM, a to sprawi, że układy graficzne będą towarem deficytowym. Nowe umowy rynkowe między dostawcami pamięci a producentami kart sprawią, że ceny aktualnie produkowanych kart graficznych mogą wystrzelić w najbliższych tygodniach.

Kryzysy takie jak obecny będą prowadziły do różnych rozwiązań. Jedni producenci mogą postanowić, że zrezygnują ze sprzedaży konsumenckich sprzętów i przekierują uwagę na akceleratory AI, jak na przykład Micron. Niektórzy mogą ograniczać koszty, stawiając na gorsze podzespoły w swoich urządzeniach. Inni wskrzeszą starszą architekturę i zaczną sprzedawać starsze generacje swojego sprzętu. Taką drogą ma pójść NVIDIA.

GeForce RTX 3060 wraca do gry?

Karty graficzne RTX 3060 na rynek trafiły w 2021 roku. Od tamtego czasu są one najpopularniejszymi jednostkami w zestawieniu Steama. Nowsze 4060 i 5060 stopniowo je zastępują, ale to karta z serii 30 nadal ma ponad 6,53 proc. aktywnych użytkowników w wersji stacjonarnej i 3,08 proc. w wariancie laptopowym. Tuż za nimi czają się warianty RTZX 4060, ale najnowsze informacje wskazują, że przewaga 5-letnich jednostek może wzrosnąć.

Użytkownik @hongxing2020 na platformie X podzielił się informacją, że karta RTX 3060 powinna ponownie pojawić się w sklepach. Partnerzy NVIDII otrzymali taką informację 5 stycznia, jednak nie wiemy, czy do sklepów wrócą wersję z 12 czy 8 GB VRAM-u. Różnice między tymi wariantami są istotne: opcja z większą ilością pamięci korzysta też z szybszej szyny 192 bit, z kolei wariant 8 GB z szyny 128-bitowej. Różnica w prędkości byłaby odczuwalna.

Karta RTX 3060 mogłaby być w mniejszym stopniu podatna na podwyżki cen pamięci ze względu na wykorzystanie starszej technologii pamięci GDDR6. Architektura Ampere w dalszym ciągu gości w domach wielu graczy, także dzięki ograniczeniu zdolności karty do wydobywania kryptowaluty Ethereum.

