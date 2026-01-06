NVIDIA przyspiesza DLSS. Powitajcie DLSS 4.5

NVIDIA wprowadza technologię DLSS 4.5, która ma jeszcze bardziej poprawić jakość obrazu oraz płynność animacji w grach - zwłaszcza na najszybszych monitorach o odświeżaniu 240 Hz. Nowa technologia ma być dostępna w ponad 400 grach.

Konferencja NVIDII podczas targów CES 2026 nie przyniosła zbyt wielu nowości. Nie doczekaliśmy się też kart graficznych GeForce RTX 5000 SUPER. Producent pochwalił się natomiast kolejnym rozwinięciem technologii DLSS, które ma poprawić nie tylko jakość, ale też płynność animacji.

DLSS coraz popularniejszy

DLSS (Deep Learning Super Sampling) to technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję do generowania wysokiej jakości obrazu w grach przy zachowaniu płynności animacji. Dzięki niej gry mogą działać w wyższej rozdzielczości i większej liczbie klatek na sekundę, nawet na mniej wydajnym sprzęcie.

DLSS 4, wprowadzony podczas poprzednich targów CES, początkowo obsługiwał tylko 75 gier. W ciągu roku technologia trafiła już do 250 tytułów – tempo wdrażania jest więc znacznie szybsze niż w przypadku DLSS 3. W tym roku technologia ma trafić do kolejnych hitów, m.in. 007 First Light, Phantom Blade Zero, PRAGMATA oraz Resident Evil Requiem.

NVIDIA wprowadza DLSS 4.5

DLSS 4.5 wprowadza usprawnioną technologię Super Resolution Transformer oraz Dynamic Multi Frame Generator.

Technologia Super Resolution w DLSS 4.5 ma kilka kluczowych usprawnień wizualnych. Poprawia stabilność obrazu (Enhanced Temporal Stability), co oznacza, że elementy ruchome w grze wyglądają bardziej spójnie i naturalnie, bez irytujących drgań czy migotania. Redukuje ghosting (Reduce Ghosting), czyli powidoki pozostające po szybko poruszających się obiektach, co daje wyraźniejszy i czystszy obraz w dynamicznych scenach. Dodatkowo ulepsza wygładzanie krawędzi (Improves Anti-Aliasing), dzięki czemu linie i kontury obiektów są bardziej gładkie, a grafika w grach wygląda mniej „poszarpanie” i bardziej realistycznie.

Dynamic Multi Frame Generator odpowiada za generowanie dodatkowych klatek, co przekłada się na lepszą płynność – zwłaszcza na szybkich monitorach o odświeżaniu 240 Hz, tam gdzie standardowy Multi Frame Generator nie zapewniał wystarczającej liczby klatek.

Co ważne, nowa technologia będzie szeroko dostępna – NVIDIA zapewnia, że DLSS 4.5 trafi do ponad 400 gier za pośrednictwem aplikacji NVIDIA.

Szybkie monitory NVIDIA G-SYNC Pulsar

Przy okazji producent zapowiedział premierę monitorów z technologią G-SYNC Pulsar – e-sportowych modeli o przekątnej 27 cali i odświeżaniu 360 Hz. Sprzęt sprawdzi się przede wszystkim w grach e-sportowych, a dzięki technologii G-SYNC Ambient Adaptive Technology podświetlenie monitora automatycznie dostosuje się do pory dnia, poprawiając komfort użytkowania.

Pierwsze modele mają trafić do sprzedaży od 7 stycznia w cenie od 599 dolarów. Podczas konferencji zapowiedziano sprzęt marek Acer, AOC, ASUS i MSI.