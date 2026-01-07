Gadżety

Ten klocek może więcej. LEGO Smart Brick to nowa generacja zabawy

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Producent klocków najpierw zaskoczył obecnością na targach elektroniki użytkowej CES 2026, a następnie zszokował inteligentnym rozwiązaniem. LEGO Smart Brick to nowy rozdział zabawy, który rozwiązuje problemy z kompatybilnością innych zestawów.

Dotychczas LEGO realizowało misję inteligentnej zabawy z pomocą aplikacji mobilnych jak chociażby LEGO Technic Control+ do sterowania pojazdami czy zarządzaniem funkcjami wybranych zestawów. W przypadku zestawów dla dzieci producent implementował multimedialne funkcje chociażby w zestawach Super Mario, gdzie to figurka reagowała na wejście na odpowiednią platformę. 

Tego typu rozwiązania były jednak nieliczne i nie sposób było je zaimplementować w istniejących zestawach. W efekcie wypadały dobrze jako część własnego ekosystemu, ale nie pozwalały na zabawę każdemu.

Tym razem LEGO chce podejść do sprawy szerzej i na targach CES 2026 zaprezentowało światu nowy ekosystem inteligentnych klocków oraz tagów, które łatwo mogą stać się częścią innych zestawów. Co prawda nie zbudujemy z nich komputera LEGO, ale jak na swój rozmiar potrafią całkiem sporo.

 LEGO Smart Brick to nie tylko świecący klocek 

Podstawą systemu LEGO Smart Brick jest nieco wyższy niż zazwyczaj klocek o standardowych wymiarach 4x2. Jak na taki wymiar oferuje dość sporo. W środku znajduje się układ scalony o wielkości 4,1 mm, który obsługuje kilka systemów. Klocek może dzięki niemu podświetlać się w określony sposób dzięki zestawowi diod LED (górna część jest semi-transparentna), a także odtwarzać dźwięk.

Aby doszło do jednej z tych dwóch czynności, niezbędna jest interakcja z jednym z dwóch obiektów: figurką Smart Minifigure albo płytką Smart Tag. Te nie różnią się z zewnątrz od standardowych figurek oraz płytek o rozmiarze 2x2 poza oznaczeniem, które wskazuje, że mogą uruchamiać inteligentne funkcje. Rozwiązanie przypomina NFC, ale jak wskazują pierwsi testerzy, nie komunikuje się z innymi urządzeniami niż inteligentny klocek. 

Lego Star Wars Smart BrickInteligentne klocki LEGO wejdą w interakcję ze sobą

Klocek od LEGO oferuje rozwiązanie Play Engine. Dzięki niemu rozwiązanie wchodzi w interakcję z otoczeniem. Wyposażono je w akcelerometr i potrafi rozpoznać dystans, kierunek oraz orientację, w jakiej się znajduje. Następnie może odtworzyć odpowiedni dźwięk (na przykład pilota tracącego kontrolę nad helikopterem) oraz zaświecić się w odpowiedni sposób. Do tego kilka inteligentnych klocków potrafi się ze sobą komunikować bez potrzeby łączenia ich za pośrednictwem aplikacji czy dostępu do siec

Czym będą zasilane LEGO Smart Bricks? W środku postawiono na cewkę, którą połączymy z zestawem do ładowania indukcyjnego. Ładowarka najpewniej będzie sprzedawana osobno. Na jednej cewce naładujemy kilka klocków. Producent nie zdradził, czy popularne ładowarki Qi obsłużą niewielką cewkę w LEGO Smart Brick. 

Pierwszą implementację otrzymamy w trzech zestawach LEGO Star Wars. W zestawie “Darth Vader’s TIE Fighter” otrzymamy 473 klocków, w tym inteligentną minifigurkę Dartha Vadera, jeden inteligentny klocek oraz jeden smart tag w cenie 69,99 euro. Z kolei “Luke Skywalker’s Red Five X-Wing" zaoferuje 584 klocki, w tym dwie inteligentne minifigurki, jeden smart klocek oraz pięć tagów za 89,99 euro.

Lego Star Wars Smart Brick zestaw Throne Room DuealW jednym zestawie znajdziemy kilka minifigurek

Najbardziej wyposażony zestaw to The Throne Room Duel & A-wing z 962 klockami z trzema inteligentnymi figurkami, dwoma inteligentnymi klockami i pięcioma inteligentnymi tagami za 159,99 euro. Premiera zestawów nastąpi 1 marca, a od 9 stycznia rozpocznie się przedsprzedaż.

Źródło: Engadget

  • avatar
    GejzerJara
    0
    znowu jakieś byle co zamiast rozwiązania. a mogliby bazować na arduino zamiast swojego zamkniętego rozwiązania, tzn. chodzi o duży klocek aby się zmieściło arduino wraz z całym swoim zasilaniem. cóż, niech próbują dalej.
    • avatar
      Fa_sol
      0
      Cała zabawa z klockami polegała na wyobraźni, dzięki takim klockom tą wyobraźnię się ogranicza no ale co kto woli. Ja ich nie potrzebowałem a przez nie, ogólna cena zestawów poszybuje w górę.
      • avatar
        glenord
        0
        plastik w cenie srebra, ale idiotow znajada

