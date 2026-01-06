Nie musisz ciągnąć kabla. Belkin prześle obraz przystawką HDMI

Targi CES 2026 to miejsce nie tylko na duże premiery produktowe. Czasem mniejsze urządzenia, jak Belkin ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter mogą być równie ciekawe. Zwłaszcza, gdy rozwiązują istotne problemy

Konieczność łączenia ze sobą laptopa i większego ekranu bywa uciążliwa. Niejednokrotnie znajdujemy się w miejscach, gdzie znajduje się stary telewizor korzystający wyłącznie z portu HDMI. Nie zawsze mamy do czynienia z bezprzewodowym protokołem jak AirPlay czy Google Cast, które działają tylko na wybranych telewizorach. Z drugiej strony, konieczność wożenia ze sobą długiego kabla brzmi jak uciążliwość, a i nie zawsze jego długość wystarcza. W przypadku niektórych telewizorów podobnych do obrazów estetyka to klucz i trudno byłoby podpiąć do nich kabel bez wpływu na ich wygląd.

Belkin na targach CES 2026 prezentuje rozwiązanie problemu, które będzie znacznie wygodniejsze i pozwoli na łatwiejsze przesyłanie sygnału tam, gdzie może zawieźć kabel HDMI. ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter nie ma może najbardziej chwytliwej nazwy, ale za to rozwiązuje prawdziwe problemy w dogodny sposób.

Kilkadziesiąt metrów zasięgu przy niskim opóźnieniu

Belkin ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter składa się z dwóch części. Pierwsza to transmiter, który podłączamy do laptopa, smartfonu lub tabletu za pośrednictwem złącza USB-C. Druga część to kabel będący odbiornikiem, który z jednej strony ma złącze HDMI, a z drugiej – USB-A niezbędne do zasilania. W ten sposób powstaje zestaw, który potrafi przesyłać obraz na obszarze do 40 metrów.

Jakość obrazu powinna być wystarczająca do większości potrzeb. Rozwiązanie transmituje treści w jakości 1080p przy 60 Hz. Opóźnienia mają wynosić mniej niż 80 ms. Wymogiem do działania transmitera jest korzystanie z urządzenia, które oferuje tryb DisplayPort Alt. Wśród kompatybilnych rozwiązań są laptopy z Windowsem i MacOS oraz ChromeOS, tablety iPad Pro i Pad Air.



Adapter Belkin ConnectAir Wireless HDMI Display

Transmiter wykorzystuje pasmo 5 GHz i teoretycznie zapewnia łączność także przez ściany, ale jakość takiej transmisji zależy od wielu czynników. Belkin zapowiada, że urządzenie zadziała także jako w tandemie, gdzie maksymalnie 8 transmiterów może przenosić sygnał do jednego odbiornika, dzięki czemu nie będzie trzeba wypinać i podpinać innych nadajników. Sprzęt wyceniono na 149,99 dolara (obecnie około 550 złotych), a jego premierę w Stanach Zjednoczonych zaplanowano na początek tego roku.

Źródło: engadget