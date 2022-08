Myśleliście, że na rynku monitorów nie dzieje się nic ciekawego? No to patrzcie na to – firma Corsair przygotowała pierwszy zginany monitor dla graczy.

Firma Corsair może nie jest zbytnio kojarzona z monitorami dla graczy, ale producent ma już na swoim koncie jeden ciekawy model – Xeneon 32QHD165. Tym razem przyszła pora na coś ciekawszego.

Corsair prezentuje pierwszy zginany monitor dla graczy

Corsair Xenon Flex OLED 45WQHD240, bo właśnie o nim mowa, to 45-calowy model o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli (proporcje 21:9), który został zaprojektowany we współpracy z firmą LG.

Głównym atutem monitora jest zastosowany ekran, bowiem producent zastosował matrycę typu LG W-OLED, którą… można wygiąć (!). Użytkownik może dostosować krzywiznę ekranu (maksymalnie 800R), a co za tym idzie uzyskać lepszą imersję podczas rozgrywki.

Producent twierdzi, że matryca wytrzyma ponad 10 000 zgięć. Teoretycznie daje to wytrzymałość na 5,5 roku (przy zginaniu 5x dziennie, ale w praktyce raczej mało kto będzie tak często „męczył” sprzęt).

Warto dodać, że zastosowana matryca cechuje się też wysokim odświeżaniem 240 Hz, szybkim czasem reakcji 0,03 ms, a do tego wspiera technologie AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync. Ekran zapewnia też jasność 1000 nitów i kontrast sięgający 1 300 000:1. Zadowoleni będą nie tylko gracze, ale też profesjonaliści, wymagający bardzo dobrej jakości obrazu.

Uwagę zwraca też podstawa monitora, gdzie umieszczono przyciski, a także bogaty zestaw gniazd - dwa HDMI, jedno DisplayPort, a do tego także dwa porty USB 3.0 i dwa USB typ C.

Monitor został publicznie zaprezentowany podczas targów Gamescom 2022, więcej szczegółów mamy poznać jeszcze w tym roku (co daje nadzieję, że sprzęt trafi do masowej produkcji). Nie wiadomo jednak kiedy i za ile miałby on być dostępny. Nie powinniśmy się nastawiać na konstrukcję dostępną dla szerokiego grona odbiorców.

Co sądzicie o zginanym monitorze? Myślicie, że taki sprzęt przyjmie się, jak zginane smartfony?

Źródło: Corsair, TechSource