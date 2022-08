iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle to propozycja dla graczy, którzy szukają dużego, szybkiego i dobrego monitora 4K. Sprzęt nie należy do najtańszych, ale specyfikacja wygląda obiecująco.

iiyama wprowadza szybki 28-calowy monitor dla graczy

Model iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle został wyposażony w 28-calową matrycę Fast IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px). Co ważne, wyróżnia się wiernym odwzorowaniem kolorów i szerokimi kątami widzenia. Monitor wspiera technologię HDR, przy czym mówimy tylko o jej podstawowej wersji HDR400 (400 cd/m2).

Producent chwali się, że sprzęt powinni docenić głównie gracze. Urządzenie wykorzystuje panel o odświeżaniu 150 Hz z niskim czasem reakcji 1 ms. Dodatkowym atutem jest tutaj obecność technologii FreeSync Premium, która dynamicznie dostosowuje swoją częstotliwość odświeżania do liczby klatek generowanych przez karty graficzne (technika LFC dodatkowo niweluje opóźnienia związane z niską częstotliwością odświeżania).

Model G-Master GB2870UHSU-B1 został wyposażony w wejścia DisplayPort 1.4 i HDMI 2.1, dzięki czemu można go podłączyć do komputera PC, jak również do nowych konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Oprócz tego udostępniono hub z trzema portami USB 3.0 oraz złącze słuchawkowe.

Zastosowana podstawa pozwana na regulację wysokości i pochylenia ekranu, a także obrócenie ekranu (tzw. pivot). Nie bez znaczenia jest też technologia Flicker Free i redukcji niebieskiego światła, co poprawi komfort użytkowania monitora.

Specyfikacja iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle

przekątna: 28 cali

matrca: IPS LED

rozdzielczość: 4K (3840 x 2160 px)

odświeżanie: 150 Hz

czas reakcji: 1 ms

jasność 400 cd/m²

kontrast statyczny: 1000:1

czas reakcj:i 1 ms

kąty widzenia: 178°/178°

wejścia wideo: HDMI 2.1, DiplayPort 1.4

dodatkowe: 3x USB 3.0, audio, VESA 100

dodatkowe technologie: FreeSync Premium, LFC, HDR400

regulacja: wysokości: 130 mm, kąt pochylenia: 18° w górę/3° w dół, rotacja (funkcja pivot) 90°

wymiary: 636,5 x 413 (543) x 256 mm

waga: 6,9 kg

iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle już dostępny w sprzedaży

Monitor zaczyna pojawiać się w sklepach, a jego cena wynosi niecałe 3000 złotych. Mówimy zatem o droższym modelu, który ma zainteresować bardziej wymagających klientów.

Źródło: iiyama