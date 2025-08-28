Gry

Pamiętacie te gry? Atari chce je wskrzesić

Ubisoft nawiązuje współpracę z Atari, która sprawi, że zapomniane marki mogą wrócić na gamingowe salony. Mowa o pięciu tytułach.

Strategiczna umowa między Atari i Ubisoft pozwoli odświeżyć 5 dawnych, w większości zapomnianych przez graczy tytułów. Atari planuje ponowne ich wydanie pod nową marką wydawniczą, którą reaktywowano w kwietniu 2024 r.

Konkretnie Atari kupiło Cold Fear (2005), I Am Alive (2012), Child of Eden (2011), Grow Home (2015) i Grow Up (2016). Czego można się spodziewać? W komunikacie prasowym czytamy, że Atari zamierza udostępnić rzeczone tytuły na nowych platformach. O jakich platformach mowa? Konkretów niestety brakuje, ale logika podpowiada, że powinny to być uwspółcześnione wersje na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2.

Ciekawiej prezentuje się dalsza część komunikatu prasowego. Otóż podkreślono, że Atari zbada również “możliwości poszerzenia ich zasięgu poprzez zaktualizowane formaty, nową zawartość i rozszerzone kanały dystrybucji”. Teoretycznie w grę mogą wchodzić nawet kontynuacje wspomnianych tytułów.

Jako entuzjasta wszelkiej maści survival horrorów, z chęcią przygarnąłbym nową wersję Cold Fear. A wy? W co najchętniej chcielibyście zagrać? Klasycznie zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

