Clair Obscur: Expedition 33 to początek. Powstanie cała seria

Wygląda na to, że Clair Obscur: Expedition 33 to dopiero początek. Deweloperzy z francuskiego Sandfall Interactive mają ambitne plany. Kolejne projekty są w zasadzie pewne.

Francuzi ze studia Sandfall Interactive pokazali światu, jak robić bardzo dobre gry. Clair Obscur: Expedition 33 to nie tylko czarny koń roku 2025, ale i jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat w ogóle. Branżowe recenzje oraz opinie samych graczy nie kłamią – obowiązkowa pozycja dla każdego szanującego się fana interaktywnej rozrywki.

Clair Obscur to seria, czyli kolejne projekty w drodze

Czy Clair Obscur: Expedition 33 to zamknięty rozdział, czy może doczekamy się kolejnych gier osadzonych w tym uniwersum? Bardziej prawdopodobny jest ten drugi wariant. Guillaume Broche – reżyser gry – zagościł na kanale MrMattyPlays, gdzie padło pytanie czy Clair Obscur: Expedition 33 ma potencjał, by stać się serią gier.

“Clair Obscur to nazwa serii” – zaznaczył Broche i dodał, że “Expedition 33 to jedna z historii, którą chcemy opowiedzieć w obrębie tej serii. Jeszcze za wcześnie, aby ogłosić, jak dokładnie będzie to wyglądać i jaka będzie jej koncepcja, ale pewne jest, że to nie koniec serii Clair Obscur”.

Gracze dostali więc mocny sygnał: będą kolejne projekty osadzone w uniwersum Clair Obscur. Są trzy możliwości: DLC, kolejna odsłona, lub poboczny projekt związany w jakimś stopniu z Clair Obscur. Wymienione opcje rzecz jasna nie muszą się wykluczać.

Na czym zagrać w Clair Obscur: Expedition 33?

Na koniec przypomnijmy, że Clair Obscur Expedition 33 jest dostępne na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Gra dostępna jest również w abonamencie Game Pass.

Źródło: The Gamer