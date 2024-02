Twórcy aplikacji Yanosik pochwalili się nową funkcją. Dzięki niej na ekranie będą pojawiać się sugestie, że być może warto zrobić przerwę w podróży.

Pytając o najlepszą darmową nawigację na telefon najczęściej otrzymuje się dwie odpowiedzi - Mapy Google oraz Yanosik: antyradar i nawigacja. Chociaż łączy je najważniejsza funkcja związana z prowadzeniem użytkownika do celu, obydwie starają się przyciągać dodatkowymi możliwościami. Yanosik może teraz stanowić bardziej łakomy kąsek dla lubiących odwiedzać ciekawe miejsca.

Ciekawe miejsca do zwiedzania w Polsce - Yanosik podpowie

Nowy projekt rozwijany przez zarządzających omawianą aplikacją to „Turystyka regionu”. Opracowana na jego potrzeby funkcja będzie odpowiedzialna za prezentowanie na mapie ciekawych miejsc turystycznych w Polsce.

"Jednym z elementów naszej misji, jako polskiego systemu dla kierowców, jest także promowanie turystyki regionalnej wśród społeczności kierowców. Zależy nam na tym, aby zachęcić zmotoryzowanych do odkrywania Polski i rozszerzania własnych doświadczeń podróżnych oraz wesprzeć rozwój turystyki w okolicznych regionach. Wierzymy, że nasza nowa turystyczna funkcja przypadnie do gustu kierowcom, dając im możliwość zaplanowania i dostosowania trasy do indywidualnych potrzeb i zainteresowań, co w efekcie przełoży się na całe doświadczenie podróżne" - tłumaczy Małgorzata Dąbrowska z Yanosik.

Techniczne aspekty nowej funkcji

Informacje o atrakcjach turystycznych wybranych do aplikacji Yanosik będą prezentowane użytkownikom za pośrednictwem powiadomienia graficznego. Ich projekt ma nawiązywać do znaków drogowych informujących o pobliskim zabytku. Powiadomienie będzie pojawiać się z 10-kilometrowym wyprzedzeniem. Dzięki temu użytkownicy mają mieć wystarczająco dużo czasu na decyzję o ewentualnej zmianie trasy i odwiedzeniu wskazanego punktu.

Możliwe będzie też przeglądanie ciekawych atrakcji turystycznych bez włączania nawigacji i ustalania trasy docelowej (podobnie jak do tej pory informacji o policji czy fotoradarach).

Atrakcje turystyczne już teraz powinny być widoczne w aplikacji. Twórcy zapowiadają, że zamierzają dalej rozwiać projekt „Turystyka regionu”, chociaż nie precyzują, czym jeszcze będzie objawiało się to w aplikacji.