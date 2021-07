Audictus Aurora i Audictus Aurora mini to nowe głośniki dedykowane mobilnym użytkownikom. Wedle producenta pozwolą nie tylko nie rozstawać się z ulubioną muzyką, ale dodatkowo wyrażać siebie za pomocą... Zgadnijcie czego.

Bezprzewodowe głośniki Audictus Aurora i Audictus Aurora mini z RGB

I jak, trafiliście? Audictus Aurora i Audictus Aurora mini przygotowano na ten sam styl, obydwa modele są do siebie bardzo podobne, chociaż między innymi z racji różnych gabarytów absolutnie nie identyczne. Głośniki łączy wbudowane podświetlenie RGB z 9 trybami pracy. Trudno mówić o wielkim zaskoczeniu. Tak jak na popularności zyskują same głośniki bezprzewodowe, tak podobnie można wypowiadać się o stosowaniu podświetlenia RGB przez producentów, nie tylko tego typu gadżetów.

Audictus Aurora został wyposażony w dwie szerokopasmowe membrany, których pasmo przenoszenia wynosi od 50 Hz do 20 kHz. Całkowita moc to w tym przypadku 14 W. Audictus Aurora mini oferuje już tylko jedną membranę i ma mniejszą moc 7 W. Inne są też czasy pracy na akumulatorze. Większy model ma pozwalać na użytkowanie go przez około 20 godzin, mniejszy trzeba będzie naładować po około 8 godzinach.

Audictus Aurora i Audictus Aurora mini korzystają przy tym z tych samych modułów łączności - Bluetooth 5.0 i AUX. Funkcjonalność powinny zwiększać tu także takie elementy jak wbudowany mikrofon i slot kart SD. Głośniki można będzie w związku z tym wykorzystać w roli przenośnych zestawów głośnomówiących czy odtwarzaczy.

Najważniejsze dane Audictus Aurora i Audictus Aurora mini

łączność: Bluetooth 5.0, AUX

pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz

dynamika przetworników: 90 dB

moc: Aurora - 14 W Aurora mini - 7 W

impedancja: Aurora - 8 Ohm Aurora mini - 4 Ohm

czas pracy na akumulatorze: Aurora - do 20 godzin Aurora mini - do 8 godzin

dodatkowe funkcje: mikrofon, slot kart SD, podświetlenie RGB (9 trybów pracy)

Ile kosztują nowe głośniki Audictus?

Widzicie tutaj propozycję dla siebie? Jeśli tak, to powinniście wiedzieć, że obydwa omawiane głośniki trafiły już do sprzedaży.

Na jaki wydatek należy się przygotować? Audictus Aurora został wyceniony na 199 złotych. Sięgający po Audictus Aurora mini wydadzą nieco mniej, bo 129 złotych.

Źródło: Audictus