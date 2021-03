Na razie z plenerowymi imprezami jest ciężko i to nie tylko ze względu na porę roku. JBL Charge 5 jest jednak gotowy – w nowej wersji głośnik Bluetooth zaoferuje jeszcze lepsze brzmienie.

Na polskich półkach sklepowych zaczyna lądować JBL Charge 5 – odświeżony głośnik Bluetooth kierowany do miłośników imprez w plenerze. To cacko, któremu niestraszne są deszcz i piasek na plaży, i który ma dość energii, by zasilić całą imprezę (i jeszcze podładować twojego smartfona). Ale zacznijmy od początku…

JBL Charge 5 vs Charge 4 – co się zmieniło (a co nie)?

Następca głośnika JBL Charge 4 jest od niego pod wieloma względami lepszy. Pewnie się tego spodziewałeś, więc przejdźmy od razu do konkretów. A konkrety są takie, że przetworniki zostały podzielone na niskotonowy i wysokotonowy, a moc wzrosła do 40 watów (z dotychczasowych 30 W). Pasmo przenoszenia się nie rozszerzyło, a stosunek sygnału do szumu pozostał niezmieniony (>80 dB), ale ogólna jakość brzmienia ma być znacznie lepsza.

Moduł Bluetooth 5.1 (z aktualnymi profilami A2DP 1.3 i AVRCP 1.6) zastępuje ten w standardzie 4.2, więc jakość połączenia bezprzewodowego również powinna wyjść na plus. Niezmiennie możemy liczyć na bezproblemowe łączenie z innymi głośnikami (dzięki funkcji PartyBoost), na ochronę przez zalaniem i zakurzeniem oraz na to, że głośnik będzie grać spokojnie przez kilkanaście do nawet dwudziestu godzin. Nadmiar energii możesz też wykorzystać do podładowania innych urządzeń, bo charakterystyczną cechą Charge’a jest właśnie funkcja power banku.

JBL Charge 5 już dostępny w Polsce. Ile kosztuje?

Sprzęcik powoli trafia do polskich sklepów i okazuje się minimalnie droższy od swojego poprzednika. Konkretnie za JBL Charge 5 zapłacisz 799 złotych. Na razie możesz go kupić w swoim ulubionym kolorze jedynie tak długo, jak jest nim czarny. W nadchodzących miesiącach pojawi się jednak jeszcze osiem innych wariantów.

Źródło: JBL

