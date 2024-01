Od kilku dni przykra niespodzianka może spotkać użytkowników HBO Max. Zdarza się, że odtwarzanego serialu nie obejrzą w całości. Serwis zmaga się bowiem z usterką, której usunięcia trudno się doczekać.

Odtwarzając film lub serial za pośrednictwem serwisu streamingowego, może się zdarzyć, że trafimy na błąd. Jego źródłem bywa kiepskie łącze internetowe, sprzęt użytkownika lub chwilowy problem bazy danych. Użytkownicy HBO Max, widząc tego typu komunikat już na początku odtwarzania filmu, mogą sobie odpuścić. Serwis ma wredną usterkę.

Usterka w bibliotece HBO Max

W bibliotece HBO Max możemy trafić na produkcje, których nie jesteśmy w stanie odtworzyć. Ich uruchomienie kończy się wyświetleniem następującego komunikatu:

W takiej sytuacji nic nie zmieni przelogowanie się, restart ani zmiana urządzenia. Fiaskiem kończy się też restart połączenia WiFi, zmiana łącza internetowego oraz próba pobrania materiału i odtworzenia go offline. Bezradna jest też pomoc techniczna serwisu. Problem jest jej znany, ale o rozwiązanie trudno.

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach doświadczyliśmy problemów w funkcjonowaniu naszej platformy. Efektem tego są błędy w odtwarzaniu pojedynczych filmów, a także odcinków niektórych seriali. Sprawa ta została zgłoszona do naszego Działu Technicznego, który pracuje nad rozwiązaniem tej sytuacji

- odpowiedź pomocy technicznej HBO Max Polska

Jedynym zaleceniem dla użytkownika jest cierpliwość oraz próby otworzenia materiału na innym profilu. To drugie jest nieskuteczne, a granice cierpliwości mogą nie wygrać z terminem opłaconego abonamentu.

Dane o awarii HBO Max

Według danych serwisu Downdetector w dniu 1 stycznia problem był największy, ale to wcale nie jest pełen obraz sytuacji.

Tego dnia zauważyło go wielu polskich użytkowników HBO Max, ponieważ był to dzień ustawowo wolny od pracy, a problem dotyczył dużej liczby popularnych obecnie tytułów. Następnego dnia nieprawidłowości zgłaszano rzadziej, ale problem wcale nie został wyeliminowany. Odtworzenie niektórych filmów i seriali nadal bywa niemożliwe (stan na 3 stycznia br. około godziny 12:00), a stuacja trwa od grudnia.

HBO Max niewiele też sobie robi z faktu, że nie wywiązuje się z umowy. Dostęp do serwisu streamingowego nie gwarantuje nam czasowego dostępu do konkretnych produkcji, ale do wszystkiego, co jest w bibliotece. Jeśli usterki nie można naprawić szybko, powinna skutkować zdjęciem tytułu z listy dostępnych. W opisywanej sytuacji HBO Max tego nie zrobiło. Użytkownik mógł zorientować się, że nie odtworzy kilku odcinków produkcji, której poświęcilił już kilka godzin.

Źródło: HBO Max, Downdetector