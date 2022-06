Bardzo długa noc to kolejna hiszpańska produkcja, którą Netflix będzie starał się zainteresować obecnych i być może przyszłych abonentów. O czym opowie?

Bardzo długa noc. O czym będzie nowy serial Netflix?

Bardziej zagorzali sympatycy platformy Netflix zapewne słyszeli o tej produkcji, bo informacje na jej temat pojawiały się już wcześniej. Dopiero teraz jednak zdecydowano się zaprezentować nieco dłuższy zwiastun, który wprowadza w opowieść, jaką ten serial przedstawi.

To thriller zabierający widzów do więzienia (a dokładniej do więziennego zakładu psychiatrycznego) Monte Baruca, które pewnej nocy zostaje otoczone przez uzbrojoną grupę. Po odcięciu łączności i dostaniu się do środka napastnicy szybko obierają konkretny cel. Jest nim seryjny morderca Simón Lago. Dlaczego? I czy faktycznie uda się go dopaść? Chaos, przemoc i tajemnice - to podobno rządzić będzie w Monte Baruca tej tytułowej, bardzo długiej nocy.

Oficjalny zwiastun serialu Bardzo długa noc

Bardzo długa noc na Netflix już w lipcu

W rolach głównych wystąpią Alberto Ammann (znany między innymi z serialu Narcos), a także Luis Callejo i Bárbara Goenaga.

Zapowiada się kusząco? Zainteresowani nie będą musieli długo czekać, ponieważ premiera serialu odbędzie się już za kilkanaście dni - 8 lipca. Przygotowano sześć odcinków.

Źródło: Netflix