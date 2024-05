Tajemnica Oksfordzkiego Dzwonka Elektrycznego, działającego nieprzerwanie od 1840 roku dzięki niezwykłej baterii.

Dzwonek, który nie przestaje dzwonić. Od 184 lat dzwoni w Laboratorium Clarendon na Uniwersytecie Oksfordzkim, będąc jednym z najdłużej działających eksperymentów naukowych na świecie. Mowa o Oksfordzkim Dzwonku Elektrycznym, którego delikatne dzwonienie nieustannie od 1840 roku intryguje naukowców swoją trwałością. Jak podaje IFLScience, tajemnica długowieczności dzwonka tkwi w niezwykłej baterii, ale dokładne składniki jej sukcesu pozostają zagadką.

Niezwykła bateria za niekończącym się dzwonieniem

Zakupiony przez fizyka, profesora Uniwersytetu Oksfordzkiego, Roberta Walkera, dzwonek działa na zasadzie tzw. "suchych słupów" - wczesnej formy baterii, która w tym przypadku nieustannie zasila mechanizm dzwonka. Choć dokładny skład baterii nie jest znany, przypuszcza się, że jest ona pokryta siarką, co nadaje jej wygląd podobny do świecy. Naukowcy mają pewne teorie dotyczące kompozycji i mechanizmu działania baterii, ale brak bezpośredniego dostępu do jej wnętrza uniemożliwia ich weryfikację. Dr Robert Taylor, w rozmowie z BBC, zwraca uwagę na niezwykle niskie zużycie energii przez dzwonek oraz minimalne straty wynikające z oporu powietrza.

Czas nieubłagany także dla oksfordzkiego eksperymentu

Mimo imponującej żywotności, dzwonek może nie dzwonić już zbyt długo. Obserwacje wskazują na zauważalne spowolnienie w ciągu ostatnich czterech dekad, co jak przewiduje Taylor, może oznaczać, że baterii pozostało zaledwie 5-10 lat działania. Niewątpliwie, każda bateria w końcu wyczerpie swoje zasoby energetyczne, kończąc tym samym eksperymentalną podróż dzwonka, który przez lata fascynował i stawiał przed nauką pytania bez odpowiedzi.

Baterie, które będą działać wiele lat. Co przyniesie przyszłość?

Chińska firma Betavolt Technology opracowała prototyp miniaturowej baterii atomowej, która może zrewolucjonizować sposób zasilania urządzeń elektronicznych. Betavolt Technology skupia się na baterii betawoltaicznej, która korzysta z diamentowego półprzewodnika i izotopu niklu.Bateria może działać w ekstremalnych temperaturach i teoretycznie pozostać nierozładowana przez 50 lat. Obecnie bateria BV100 jest prototypem, jednak do 2025 roku firma Betavolt Technology planuje rozwój baterii o mocy 1 W, które mogłyby być łączone w celu zasilania nowoczesnych urządzeń. Ostateczny cel to umożliwienie użytkownikom korzystania z urządzeń bez potrzeby ich ładowania, co może całkowicie zmienić zasady gry w technologii mobilnej i użytkowej.

źródło: IFLSience