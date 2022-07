Polacy zebrali ponad 22,5 mln zł w całkowicie oddolnej akcji #BayraktarChallenge. Okazuje się, że „w kupie siła” i wspólnie byliśmy w stanie zebrać wystarczającą kwotę, aby kupić dron Bayraktar dla ukraińskiego wojska.

Ukraińcy dostaną Bayraktara od Polaków dzięki akcji #BayraktarChallenge

Zrzutka zorganizowana przez Sławomira Sierakowskiego jest największą w historii serwisu zrzutka.pl. Głównym celem do zrealizowania było zebranie 22,5 mln złotych, za które miał zostać zakupiony dron bojowy Bayraktar TB2 tureckiej produkcji.

Akcja jest całkowicie oddolna i zebrała niemal 208 tys. wspierających, którzy na 4 dni przed zakończeniem zbiórki wpłacili już niemal 23 mln zł.

Do akcji przyłączyło się wiele polskich celebrytów (głównie aktorów i muzyków), którzy intensywnie promowali akcję #BayraktarChallenge. Wsparcia udzieliła również premier Litwy, Ingrida Simonyte. Jak się okazało - wsparcie przyniosło sukces dla największej w historii oddolnej zrzutki i zgodnie z tym, co powiedział Sierakowski - „kopa ruskim chcą dać zwykli ludzie po tym, co zobaczyli w Mariupolu, Buczy”.

Zainteresowanie było tak duże, że momentami padały serwery

Jak mówi sam organizator zbiórki - chętnych na wpłatę pieniędzy dla Ukrainy było tak dużo, że momentami padały serwery portalu zrzutka.pl. Choć cel został osiągnięty przed czasem, zbiórka trwa nadal i wszystkie pieniądze mają zostać przekazane wojskom Ukrainy.

W momencie publikacji tego artykułu średnia kwota wpłacana przez każdego użytkownika wynosi ok. 110 zł.

Sławomir Sierakowski poinformował, że istnieje prawdopodobieństwo swoistego „podwojenia” zebranych pieniędzy. Producent Bayraktarów poinformował, że przekaże drona Ukrainie - „swojemu najbliższemu sojusznikowi” zupełnie za darmo, a środki zebrane przez Polaków trafią na pomoc humanitarną.

Źródło: zrzutka.pl