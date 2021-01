Co kalkulator ubezpieczenia samochodu ma wspólnego z PlayStation 5? Okazuje się, że jedno i drugie może być za darmo jeśli tym kalkulatorem jest Beesafe. Dopóki trwa konkurs, dlatego nie zwlekajcie i klikajcie.

Oszacowanie kosztów ubezpieczenia pojazdu to pouczające działanie nie tylko dla tych, co mają swoje cztery kółka, ale też tych, których interesuje jakie koszty wiążą się z ich posiadaniem. By dokonać wyceny ubezpieczenia nie trzeba żadnych inwestycji, wystarczy dostępny bez opłat kalkulator Beesafe dla ubezpieczeń OC i AC, który dokładnie opisujemy w naszej recenzji. To najszybszy kalkulator ubezpieczeń OC jaki obecnie dostępny jest na rynku.

W tytule padła nazwa recenzowanej przez nas PlayStation 5. To towar dziś bardzo deficytowy, o którym marzą miłośnicy konsolowego grania spod znaku Sony. Jeśli planujesz zakup tej konsoli, chcesz zostać obsłużony poza kolejnością, ale uczciwie, a na dodatek nie ponieść przy tym żadnych opłat, jest na to bardzo prosty sposób. Konkurs organizowany przez Beesafe, w którym pula nagród to 5 nowiutkich egzemplarzy PlayStation 5.

Spróbuj wygrać Sony PlayStation 5

Udział w konkursie jest kompletnie niezobowiązujący, ale z pewnością przegląd funkcji kalkulatora Beesafe pomoże w dwójnasób skorzystać z uczestnictwa, którego częścią jest wykonanie kalkulacji składki ubezpieczenia i wymyślenie imienia dla pszczoły, maskotki Beesafe.

Dokładne szczegóły udziału w konkursie, terminy i regulamin, znajdziecie na stronie beesafe.pl/benchmark.

Nadaj imię pszczole Beesafe i wygraj Sony PlayStation 5

Źródło: BeeSafe, inf. własna

