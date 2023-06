Zgodnie z obietnicami, w sklepie GOG udostępniono kolejną darmową grę. Na jaki tytuł padło tym razem?

Okazuje się, że na zakończenie letniej wyprzedaży zdecydowano się udostępnić graczom Beholder 2. To mniej znana, ale bardzo dobra gra. Osoby, które zdecydowały się na zakup wystawiają jej wysokie noty. Jeśli komuś do tej pory było z nią nie po drodze, warto nadrobić zaległości.

Beholder 2 za darmo w sklepie GOG

Beholder 2 można przypisywać do swojego konta do 3 lipca do godziny 15:00 naszego czasu. Nie trzeba spełniać dodatkowych warunków poza zmieszczeniem się w limicie czasowym.

Wymieniona data zbiega się z końcem letniej wyprzedaży na GOG. Rozdawane w jej trakcie darmowe gry to dodatkowa atrakcja i próba przyciągnięcia większej liczby graczy.

Beholder 2. Co to za gra?

Beholder 2 produkcja przygotowana przez studio Warm Lamp Games. Firma Alawar Premium wydała ją w 2018 r. Później pojawiły się również wersje na platformy inne niż PC, co było pokłosiem ciepłego przyjęcia gry nie tylko przez dziennikarzy, ale również graczy (byli nawet bardziej przychyli w ocenach, a to nie zdarza się często).

Beholder 2 pozwala wcielić się w rekruta wydziału ministerstwa totalitarnego państwa. Głównym zadaniem jest zrobienie jak największej kariery (można dotrzeć do stanowiska premiera), niemal za wszelką cenę. Można zdecydować się na różne drogi, pilnie wypełniać swoje obowiązki lub zająć się eliminacją konkurentów, np. za sprawą donosów. Podejmowane wybory wpływają na rozwój fabuły. To gra przygodowa z widokiem 2.5D.