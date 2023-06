Amazon postanowił przygotować dodatkową atrakcję dla osób korzystających z usługi Prime Gaming. Firma daje szanse na zgarnięcie aż czterech gier, w tym jednej naprawdę głośnej i wysoko ocenianej.

Gry do odebrania w ramach Prime Gaming pojawiają się każdego miesiąca, w czerwcu jest ich aż 13. Okazuje się, że będą kolejne. Na okoliczność Prime Day 2023 postanowiono zaoferować graczom kolejne cztery produkcje. Trzeba przyznać, że nie byle jakie.

Prey za darmo w Amazon Prime Gaming

Pierwszą grę z dodatkowej puli można odbierać (w ramach kodu do GOG) od dziś, przez tydzień. Chodzi o Prey, a więc świetnie przyjętą strzelankę ekipy Arkane Studios. Fabuła przenosi graczy na stację kosmiczną orbitującą wokół Księżyca. Akcja rozgrywa się w przyszłości, w 2032 r.

Bohater (bohaterka, w zależności od wyboru) szybko orientuje się, że jest prawdopodobnie jedynym ocalałym w miejscu opanowanym przez wrogo nastawionych obcych. Do rozwiązania zagadki prowadzi droga charakterystyczna dla tego gatunku gier, usłana dużą liczbą przeciwników do wyeliminowania. Tyle tylko, że to jeden z tych przypadków, gdzie daje to dużą frajdę. Średnia ocen przekraczająca 80 proc. nie wzięła się z przypadku.

rozwiń

Amazon rozda więcej gier

Stawkę dodatkowych gier przygotowanych dla posiadaczy abonamentu Prime Gaming (w właściwie Amazon Prime, którego jest częścią) uzupełniają inne ciekawe propozycje.

Od 27 czerwca można będzie odbierać Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, 6 lipca pojawi się Shovel Knight: Showdown, a od 10 lipca zainteresowani będą mogli pobierać STAR WARS: The Force Unleashed. Te gry będą oferowane za pośrednictwem aplikacji Amazon Games.