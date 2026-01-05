Telewizor grubości smartfonu. LG wraca do pomysłu po 9 latach

Po 9 latach od poprzedniej generacji, LG ponownie zdecydowało się na pokazanie telewizora, którego głównym wyróżnikiem jest smukłość. LG OLED Evo W6 stworzono tak, by bezproblemowo umieścić go jak najbliżej ściany lub uczynić z niego element nowoczesnej dekoracji.

LG w 2026 roku chce zyskać łatkę innowatora. Nie tak dawno firma zapowiadała nowe podejście do monitorów OLED. Jednocześnie firma nie odżegnuje się od starych pomysłów. W 2017 roku LG zaprezentował LG W7 OLED. Telewizor z serii Signature pojawił się wtedy w dwóch rozmiarach ekranu – 65 oraz 77 cali. Sam panel miał wtedy zaledwie 2,75 milimetra grubości. Taki rezultat osiągnięto dzięki przeniesieniu podzespołów i złączy do osobnego hubu, łączącego się z konstrukcją jednym kablem.

Na targach CES 2026 LG postanowiło odświeżyć ten pomysł i zaktualizować specyfikację. Tym razem smukłość panelu nie jest już aż tak imponująca i wynosi 9 mm, ale to w dalszym ciągu tyle, ile w przybliżeniu oferuje większość smartfonów włożonych do etui. LG zmieniło podejście do projektowania urządzenia, ale dzięki temu tym razem do urządzenia wystarczy podłączyć wyłącznie kabel do zasilania.

LG W6 OLED evo potrzebuje tylko jednego kabla

Powrót serii telewizorów Wallpaper oznacza zrezygnowanie ze starej architektury na rzecz nowego rozwiązania. Tym razem integralna część zestawu to Zero Connect Box - działający bezprzewodowo hub, który mieści w sobie kluczowe porty niezbędne do połączenia między ekranem, a urządzeniami zewnętrznymi. LG zapewnia, że można go umieścić nawet do 10 metrów od telewizora, co pozwala zachować minimalistyczny wygląd przestrzeni.

LG W6 OLED evo to także zapowiedź nowego standardu technologii OLED u koreańskiego producenta. Hyper Radiant Color Technology ma jednocześnie poprawiać głębię czerni i podbijać jasność przy jednoczesnym zmniejszeniu refleksyjności panelu. LG zaimplementowało w panelu technologię podbijającą jasność nawet 3,9-krotnie niż w konwencjonalnych panelach OLED. Telewizor otrzymał też certyfikat Reflection Free Premium od Intertek, sugerujący niski stopień odbić na panelu.

LG OLED W6 ma zaledwie 9 mm grubości

Telewizor od LG napędza procesor Alpha 11 AI Gen3 z nową jednostką przetwarzania neuralnego (NPU), która ma zaoferować 5,6-krotny wzrost wydajności w porównaniu Alpha9 AI Processor Gen8. Panel w rozdzielczości 4K kupimy w 77- i 83-calowych wariantach. W każdej z opcji zaoferuje on odświeżanie do 165 Hz, obsługę NVIDIA G-Sync oraz AMD FreeSync Premium i czas reakcji rzędu 0,1 milisekundy. Cena i data rynkowej premiery nie są jeszcze znane.

Źródło: LG Newsroom