Lexar na targach CES 2026. Tak lekkiego dysku jeszcze nie było

Na CES 2026 Lexar zaprezentował nowe nośniki danych – od kart microSD przez przenośne SSD po szybkie dyski SSD do komputerów i konsol. Urządzenia wyróżniają się wysokimi prędkościami, odpornością i funkcjami ułatwiającymi szybki dostęp do danych.

Karta pamięci microSDXC o pojemności 2 TB

Lexar wprowadza kartę pamięci Professional Silver Plus microSD UHS-I o pojemności 2 TB. Nowy model oferuje transfery odczytu do 255 MB/s oraz zapisu do 180 MB/s, co pozwala na nagrywanie materiału wideo w jakości 4K60P. Karta jest odporna na skrajne temperatury i wilgotność, a jej kompatybilność obejmuje m.in. drony, kamery sportowe, wideorejestratory i tablety.

Przy użyciu czytnika Lexar RW360 możliwe jest przyspieszenie transferu danych nawet 2,5-krotnie w porównaniu do standardowej karty UHS-I. Produkt skierowany jest przede wszystkim do twórców wideo, którzy potrzebują szybkiego kopiowania dużych plików.

Ultralekki dysk Lexar Air Portable SL260 SSD

Na uwagę zasługuje też przenośny Lexar Air Portable SL260 - przenośny dysk SSD ważący zaledwie 19 gramów. Urządzenie korzysta ze złącza USB 3.2 Gen1, oferując transfery do 400 MB/s (zarówno w odczycie, jak i zapisie).

SL260 został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania - na obudowie znalazł się uchwyt pozwalający przymocowanie go do plecaka czy wsunięcie do kieszeni. Nośnik może być używany zarówno z komputerami, jak i smartfonami, co umożliwia szybki transfer danych oraz tworzenie kopii zapasowych.

Bezpieczny dysk Lexar TouchLock Portable SSD

TouchLock Portable SSD to dysk przenośny, który stawia na bezpieczeństwo danych. Dostęp do nośnika uzyskuje się przez sparowany smartfon z funkcją NFC, a dane są chronione sprzętowym szyfrowaniem AES 128-bit.

Urządzenie ma rozmiar zbliżony do karty kredytowej, współpracuje z MagSafe i działa zarówno z komputerami, jak i smartfonami (Apple iPhone i Android). Prędkości transferu wynoszą do 450 MB/s w odczycie i 420 MB/s w zapisie. Nośnik charakteryzuje się również podwyższoną odpornością na upadki z wysokości do dwóch metrów oraz na szeroki zakres temperatur pracy.

Lexar Play X - dysk SSD w dwóch rozmiarach

Lexar Play X to dysk SSD korzystający z interfejsu PCIe 4.0, oferujący prędkości do 7400 MB/s w odczycie i 6500 MB/s w zapisie. Nośnik jest kompatybilny ze złączem M.2 2230, stosowanym m.in. w przenośnych konsolach, a dzięki dołączonemu adapterowi może być również używany w standardzie M.2 2280, powszechnym w komputerach i laptopach.

Lexar Play X wyróżnia się integracją kontrolera, pamięci flash i sterownika w jednym układzie, co zwiększa trwałość i odporność na kurz oraz wodę (certyfikat IP57). SSD dostępny jest w wersjach 512 GB, 1 TB i 2 TB, a jego niewielkie rozmiary umożliwiają zastosowanie w przenośnych konsolach i innych urządzeniach wymagających kompaktowych, szybkich pamięci.