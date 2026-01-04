Usuń znajomych dla płynniejszej rozgrywki. Czy Xbox ma problem?

Na rozgrywkę online na konsolach wpływ ma wiele czynników. Te najbardziej oczywiste są powiązane z prędkością łącza internetowego i wersją konsoli. Co jeśli płynność rozgrywki zależy od liczby znajomych?

Brett Leonard, streamer znany przede wszystkim z transmitowania rozgrywki w Halo i brania udziału w turniejach poświęconych tej grze, opublikował za pośrednictwem portalu X długi post. W nim zwraca uwagę na problem, który swoje korzenie może mieć jeszcze w 2015 roku. Wtedy to konsole Xbox otrzymały aktualizacje, które miały pozwolić na lepszą integrację z systemem Windows 10. Aplikacja Xbox zyskała wtedy funkcje integrujące doświadczenie między platformami.

Jądro doświadczenia z Xboxem od generacji One opierało się na systemach Windows – najpierw zmodyfikowanej wersji Windowsa 8, a potem Windowsa 10. Dzięki temu deweloperom łatwiej stworzyć grę, która zadziała na kilku platformach jednocześnie. Takie przywiązanie do infrastruktury pomogło w gładkiej przesiadce między generacjami, ale może sprawiać też problemy w dalszej perspektywie.

Problem z infrastrukturą sieciową Xboxa? Liczni znajomi mogą przeszkadzać

Konto Xbox gromadzi nie tylko informacje o naszych znajomych, ale i naszą korespondencję. Ta ma być dostępna zawsze, gdy wczytujemy konto na nowych urządzeniach, niezależnie czy korzystamy z aplikacji mobilnej, komputera czy konsoli – stacjonarnej albo przenośnej. Szybki dostęp do wiadomości, zdaniem Bretta Leonarda, zakłóca płynność rozgrywki multiplayer.

Po usunięciu ponad 1000 osób z listy znajomych oraz skasowaniu korespondencji, jaka powstała przez ostatnie lata, Leonard zauważył poprawę jakości rozgrywki. Streamer zwraca uwagę na to, że dzięki tej zmianie konsola szybciej odbierała sygnały dotyczące kluczowych momentów w rozgrywce, jak przybliżanie celownikiem czy jednoczesne szybkie włączanie kilku komend.

Konsole Xbox mogą być wolniejsze przez natłok znajomych

Ulepszenia dotknęły także interfejsu użytkownika. Ten działa płynniej także podczas codziennego użytkowania. Leonard zauważył też zniknięcie problemów z dołączaniem do rozgrywki oraz poprawę płynności animacji. Co ciekawe, nie jest pierwszą osobą, która zwraca uwagę na potencjalny błąd w architekturze systemu. Przed dekadą pisał o tym użytkownik @M3RKMUS1C, który opisywał ten błąd przy okazji premiery Call of Duty: Black Ops 3.

Na ten moment Xbox ani Microsoft nie podjęły oficjalnych kroków, by ustosunkować się do całej sytuacji. Użytkownicy sugerują, że rozwiązaniem problemów z kolejkowaniem przesyłu danych jest zrezygnowanie ze znajomości na rzecz dodawania kolejnych kont jako obserwowane. Wtedy aplikacja Xbox oraz interfejs konsoli nie pobierają stale informacji o tym, co robią i w co grają takie osoby.

Źródło: PureXbox