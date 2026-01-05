Nowy rok dla Republic of Games oznacza nowy produkt w ofercie. Okulary ROG XREAL R1 zaoferują nie tylko obraz o dużej przekątnej i płynności, ale i rozwiązania dźwiękowe i stację dokującą.

Na targach CES 2026 ASUS pokazał nie tylko nowe płyty główne. Ten rok producent otwiera nową kategorią produktową. ROG XREAL R1 AR to okulary rzeczywistości rozszerzonej, które mają zaoferować wrażenia podobne do oglądania ogromnego ekranu z odległości kilku metrów. Wszystko przy wygodzie zarezerwowanej dla kompaktowego sprzętu.

Kompaktowe okulary z potężnymi ekranami i dźwiękiem Bose

ROG XREAL R1 to okulary do gier, które wykorzystują panele micro-OLED o częstotliwości 240 Hz i rozdzielczości Full HD. To pierwsze tego typu okulary łączące tę rozdzielczość i wyższą niż 120 Hz częstotliwość odświeżania. Producent deklaruje, że takie połączenie daje wrażenie obserwowania wirtualnego ekranu o przekątnej 171 cali, który oglądany jest z dystansu 4 metrów.

Okulary ASUS ROG XREAL R1 symulują 171-calowy ekran

Taki rezultat udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu pola widzenia 57 stopni. Według ASUS, okulary pokrywają 95 proc. skoncentrowanego pola widzenia, co ma poprawiać komfort i czytelność interfejsu. Okulary oferują też wbudowaną technologi 3D Depth of Field (DoF), która pozwala przypiąć wirtualny ekran do wybranego miejsca w otoczeniu, na przykład na dużą ścianę. W razie potrzeby szybko przełączymy się na ekran podążający za naszą głową.

W ROG XREAL R1 znajdziemy także technologię soczewek elektrochromowych, która przyciemnia szkła i dopasowuje jasność do otoczenia. Zyskamy opcję manualnej regulacji tego parametru.

Na pokładzie znalazł się system audio opracowany w oparciu o technologię Bose tworzący scenerię 3D. To wszystko przy masie własnej okularów rzędu 91 gramów. Źródłem zasilania pozostaje urządzenie, z którym połączymy się za pośrednictwem USB-C. Może to być komputer, przenośna konsola, ale także i smartfon. Oprócz tego w zestawie sklepowym znajdzie się ROG Control Dock.

Okulary ASUS ROG XREAL R1 zaoferują stację dokującą

Stacja dokująca dołączona do zestawu zaoferuje kilka złączy. W ROG Control Dock znajdziemy między innymi DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.0, co pozwoli graczom szybko przełączać się między rozgrywką z komputera i konsoli jednym kliknięciem. Okulary są kompatybilne z konsolami ASUS ROG Ally i nie wymagają dodatkowej aplikacji do ich obsługi. Ich ustawienia możemy regulować z poziomu aplikacji ASUS DisplayWidget Center.

Ceny ASUS ROG XREAL R1 nie ujawniono. Gogle trafią na rynki w pierwszej połowie 2026 roku.

Źródło: ASUS ROG