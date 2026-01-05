Motorola zagrozi Samsungowi? Wycieka składany Razr Fold

Na rynku składanych urządzeń typu Fold nie ma wielu producentów, którzy prezentują swoje produkty globalnie. Już wkrótce konkurencja na tym rynku się zwiększy, a do gry najprawdopodobniej włączy się Motorola.

Na polu urządzeń typu flip, czyli z osią zgięcia ekranu góra-dół i przypominających niegdysiejsze telefony z klapką, Motorola stanowi mocną konkurencję dla Samsunga. Przez lata smartfony z serii Razr znacząco poprawiły swoją jakość, a pod pewnymi względami przegoniły konstrukcje Samsunga. Jednocześnie firma nie podejmowała się przez lata prób stworzenia urządzenia typu Fold, którego konstrukcja po otwarciu przypomina tablet.

Jeżeli wierzyć przeciekom, które dostarcza zasłużony dla mediów Evan Blass, już wkrótce doczekamy się odpowiedzi na urządzenia Samsunga czy Honora. Na platformie X podzielił się on slajdem z prezentacji, który sugeruje, że Motorola ma w planach stworzenie składanego urządzenia o nazwie razr fold. Jednocześnie dowiadujemy się, że byłoby to pierwsze urządzenie marki o tym kształcie, a dopisek fold sugeruje nawiązanie do formy Samsunga Galaxy Z Fold7 czy Google Pixel Fold.

Składany tablet od Motoroli – co o nim wiemy?

To pierwszy raz, gdy przecieki na temat Motoroli Razr Fold ujrzały światło dzienne. Nie mamy więc zbyt wielu informacji na temat możliwości sprzętu. Ze slajdu wywnioskujemy, że telefon zaoferuje “świetne ekrany, inteligentne AI oraz zaawansowany, przełamujący granice system aparatów, ustanawiający nowy standard tego, co możliwe w składanym urządzeniu”.

Więcej szczegółów na temat tego urządzenia Motorola ujawni “w nadchodzących miesiącach”. Wiemy, że na 7 stycznia firma zaplanowała premierę nowych smartfonów z serii Motorola Signature. Te mają zaoferować wysoką wydajność dzięki zastosowaniu Snapdragona 8 Gen5 i 12 lub 16 GB RAM-u. Oprócz tego producent zmieści w obudowie system trzech aparatów o rozdzielczości 50 Mpix każdy.

Motorola Signature może przecierać szlaki dla składanego smartfonu także dzięki ciasnemu umieszczeniu podzespołów. W przypadku nowej serii grubość ma zamknąć się w 6,99 mm oraz 186 gramach. To wszystko przy ogniwie o pojemności 5200 mAh, które będzie wspierało 90-watowe ładowanie przewodowe i indukcyjne 50W. Nie będzie to wynik na miarę Edge 70, którego obudowa ma 6 mm grubości, ale te dwa doświadczenia mogą przybliżyć producenta do zaprezentowania smukłego, składanego urządzenia.

Źródło: The Verge