Ten robot pracuje tylko z produktami LG. CLOiD pomoże nam w domu

Na targach CES 2026 LG zaprezentowało własne podejście do robota domowego. CLOiD może wykonywać precyzyjne zadania, ale producent postawił na istotne ograniczenie jego możliwości do sprzętów swojej marki.

Na targach CES LG nie próżnuje. Wcześniej poinformowało o premierze telewizora grubości smartfonu, a niedawno zaprezentowało CLOiD, który jest pierwszym wielozadaniowym robotem domowym. Firma podkreśla, że to krok poza typowe odkurzacze czy roboty do koszenia. CLOiD ma wykorzystywać AI i rozpoznawanie obrazu, by podejmować bardziej skomplikowane czynności w kuchni, pralni i salonie.

Według zapowiedzi urządzenie potrafi m.in. „wyjąć mleko z lodówki, włożyć rogalika do piekarnika na śniadanie oraz złożyć i ułożyć ubrania po praniu”. LG przekazało, że CLOiD koordynuje zadania w połączonych urządzeniach w ramach ekosystemu ThinQ, co oznacza wymóg posiadania sprzętów LG do pełnej funkcjonalności.

CLOiD od LG to sprawny robot

Jak informuje firma, CLOiD składa się z głowicy, tułowia z dwoma ramionami oraz bazy na kołach, pozwalającej na autonomiczną nawigację. Tułów może się pochylać, by podnieść przedmioty umieszczone na wysokości kolan i wyżej. Każde ramię ma siedem stopni swobody ruchu, a dłonie po pięć niezależnie sterowanych palców do precyzyjnego chwytania przedmiotów.

Baza na kołach wykorzystuje technologię jazdy autonomicznej znaną z robotów sprzątających i robota monitorującego LG Q9. Producent podkreśla stabilność, bezpieczeństwo i niższe koszty jazdy konstrukcji osiągnięte dzięki niskiemu środkowi ciężkości oraz wykorzystaniu własnych elementów wykonawczych AXIUM, które firma planuje dystrybuować także dla zewnętrznych dostawców.



LG CLOiD pomaga w domu

Głowa robota to jednocześnie centrum sterowania urządzeniami inteligentnego domu: mieści chipset – „mózg” CLOiD, a także ekran, głośnik, kamery i liczne czujniki. Asystent głosowy z generatywną sztuczną inteligencją ma pozwalać na naturalną rozmowę i rozumienie domowej rutyny użytkowników, by nie przeszkadzać im w codziennym życiu. Integracja z platformą ThinQ i hubem ThinQ ON ma rozszerzać listę obsługiwanych usług w przyszłości.

Źródło: LG Newsroom