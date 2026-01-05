Cena tej gry wystrzeliła. Ten tytuł łamie zabezpieczenia PlayStation 5

Na rynku wtórnym gwałtownie rośnie cena kolekcjonerskiego wydania Star Wars Racer Revenge na PS4. Niepozorna gra stała się kluczowym narzędziem do obchodzenia zabezpieczeń konsoli PlayStation 5.

Star Wars Racer Revenge to gra z rodowodem z PlayStation 2. Dzięki Limited Run Games oprócz cyfrowego remastera w 2019 roku wypuszczono limitowany nakład fizyczny tytułu. Za premierę na płycie odpowiada Limited Run Games – firma, która specjalizuje się w wypuszczaniu ograniczonych nakładów gier w wersji fizycznej dla tych, którzy ulubione tytuły chcieliby umieścić na półce.

Okazuje się, że Star Wars Racer Revenge nie tylko wzbudza nostalgię, ale i ma niespotykaną właściwość. Gra, zidentyfikowana w bazie tytułów na platformę PlayStation jako CUSA-03474, oferuje łatwy dostęp do wnętrza oprogramowania konsol PS5. Do tego błąd ten nie jest wcale łatwy do naprawienia.

Jak jedna gra może stać się kluczem do złamania zabezpieczeń PS5?

Po blisko 7 latach od wydania Star Wars Racer Revenge w wersji fizycznej społeczność ujawniła krytyczną lukę zabezpieczeń. Co ciekawe, to błąd, który wywodzi się jeszcze z wersji gry z PlayStation 2. Oznacza to, że przy okazji odświeżenia tytułu nie usunięto go.

Zabezpieczenia PlayStation 5 można naruszyć poprzez uruchomienie gry na nośniku, a następnie przejście do opcji, gdzie kryje się “galeria sław” (Hall of Fame). Zamiast sprawdzać tam najlepsze wyniki, hakerzy zajęli się wstrzykiwaniem kodu. Użytkownik @gezine_dev na platformie X zaprezentował proces, który pozwala dostać się do wnętrza oprogramowania i zaaplikować tam własny kod.

Jak potwierdzają użytkownicy z demosceny, do wstrzyknięcia kodu potrzeba oryginalnej, fizycznej kopii Star Wars Racer Revenge. Tymczasem Limited Run Games stworzyło tylko 8500 kopii tytułu. Przez to gra stała się łakomym kąskiem dla tych, którzy parają się łamaniem zabezpieczeń na PlayStation 5.

Ceny gry na rynku wtórnym wystrzeliły

Nagłe zainteresowanie grą przełożyło się na podniesienie ceny na rynku wtórnym. Na platformie eBay grę możemy znaleźć za co najmniej 700 złotych w przypadku nowych edycji oraz za 370 złotych za używany tytuł. W przypadku tytułów w oryginalnym opakowaniu od Limited Run Games ceny sięgają już 900 złotych. W polskim internecie trudno znaleźć tytuł za mniej niż 1100 złotych.

Źródło: Techspot