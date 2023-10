Kuweta Tesli i telewizor w dobrej cenie. Oferty na najbliższe dni

Najnowsza gazetka Biedronki obfituje w szereg akcesoriów do domu i mieszkania. Nie brakuje też kilku elektronicznych gadżetów w niskich cenach. Przyglądamy się najnowszej ofercie dyskontu.

Jesień pojawia się za oknami w niemal całej Polsce. Nic zatem dziwnego, że w ofercie Biedronki od 16 października prym wiodą dodatki do domu, jak np. lampka projekcyjna imitująca zachód słońca lub szereg produktów do kuchni, salonu i sypialni. Jest też wiele elektroniki, która może skusić wiele osób, aby wybrać się do sklepu.

Co nowego w Biedronce? Oferta na tydzień od 16 października

Najnowszą gazetkę popularnego dyskontu otwiera oferta elektronarzędzi, które trafią do sklepów 19 października. Wśród nich znalazła się multiszlifierka akumulatorowa (149 zł), wiertarka udarowa (279 zł) oraz szlifierka (169 zł). Majsterkowicze mogą wybierać także spośród kilku manualnych narzędzi.

Biedronka reklamuje też w najnowszej gazetce produkty dostępne w sklepie internetowym Biedronka Home. W tym przypadku wybór elektronicznych gadżetów jest o wiele większy.

Wspomnieć należy więc o przecenionych od 24 do 33 proc. akcesoriach dla zwierzaków marki Tesla Smart (nie, to nie ta Tesla od Elona Muska). Właściciele futrzaków mogą więc kupić automatyczne poidełko o pojemności 2 l w cenie 189 zł, dozownik karmy o pojemności 4 l za 399 zł lub inteligentną kuwetę (3 l) za niespełna 2 tys. zł. Każdy z tych produktów jest wyposażony w łączność Wi-Fi i pozwala na sterowanie urządzeniem z poziomu aplikacji.

Na chłodniejsze dni może się przydać natomiast grzejnik ceramiczny Lin GCL-2001 o mocy 2 tys. W w cenie 349 zł lub oczyszczacz powietrza marki TCL (Breeva A5WB) za 849 zł, aby przygotować swoje mieszkanie na zimowy smog za oknem. Zwróć jednak uwagę, że ten drugi jest odpowiedni do pomieszczeń o powierzchni do 48 m.kw.

W najnowszej ofercie Biedronki znalazł się też telewizor za niespełna 1,2 tys. zł. Sygnowany logotypem marki Metz (MUC6100Z) sprzęt ma ekran o przekątnej 43”, rozdzielczość UHD (3840 x 2160 px) i podświetlenie Direct LED. Nie brak w nim tunera DVB-T2, łączności Bluetooth i trzech złącz HDMI. Ekran jest odświeżany z częstotliwością 60 Hz.

Ponadto do gazetki trafił tani soundbar za 649 zł marki JBL (2.0 All-in-One). Charakteryzuje się mocą 80 W, dźwiękiem Dolby Digital i obecnością uniwersalnych złącz HDMI oraz optycznego. Można go także sparować ze źródłem dźwięku poprzez Bluetooth.