Choć u większości z nas za oknem brakuje śniegu, to zima potrwa jeszcze kilka tygodni. Właśnie z tego powodu warto zainteresować się aktualną ofertą Biedronki, w której znalazły się tanie akcesoria dla twojego samochodu. Co warto kupić?

Akcesoria do samochodu na zimę w Biedronce

Brak śniegu wcale nie oznacza, że zima już odpuściła. Ujemne temperatury, skrobanie szyb z lodu i odprawianie modłów do akumulatora, aby samochód „odpalił” mogą jeszcze nadejść w najmniej spodziewanym momencie.

Dlatego warto zadbać o najważniejsze zimowe akcesoria do samochodu zanim będzie za późno, a z półek sklepowych znikną najbardziej niezbędne przedmioty. W popularnym dyskoncie Biedronka trwa właśnie oferta (do 14.01.2023 r.) „auto gotowe na zimę”, dzięki której już za 6 zł przygotujesz samochód na (nie)spodziewany atak zimy.

Lista ofert w Biedronce: zimowe akcesoria do samochodu

Właściciel dyskontu zastrzega sobie, że niektóre akcesoria mogą być dostępne w wybranych sklepach. Warto też mieć na uwadze, że produkty będzie można kupić do wyczerpania zapasów.

Pełna lista akcesoriów dostępnych w ofercie „auto gotowe na zimę” w Biedronce:

skrobak do szyb (26 cm)/gąbka z mikrofibrą/zmiotka (45 cm): 5,99 zł /pojedynczy produkt

/pojedynczy produkt skrobak do szyb (30 cm)/rękawica ze skrobakiem/szczotka ze skrobaczką (50 cm)/stożkowa skrobaczka z funkcją lejka: 11,99 zł /pojedynczy produkt

/pojedynczy produkt kabel do ładowania telefonu/ładowarka 2x USB (3,1 A)/słuchawki przewodowe: 14,99 zł /pojedynczy produkt

/pojedynczy produkt uchwyt na telefon (magnetyczny, na szybę lub do kratki): 24,99 zł

odmrażacz do szyb i lusterek: 9,99 zł

płyn do chłodnic zimowy: 34,99 zł

gaśnica (1 kg): 44,99 zł

apteczka samochodowa (DIN 13164): 24,99 zł

organizer do bagażnika z warstwą izolacyjną: 24,99 zł

organizer do bagażnika klasyczny: 24,99 zł

organizer na siedzenie: 24,99 zł

elastyczna linka holownicza (do 2,5 t): 24,99 zł

siatka do bagażnika (80 x 80 cm): 24,99 zł

zestaw żarówek i bezpieczników samochodowych w organizerze: 29,99 zł

poduszka (pod plecy/pod głowę)/połpokrowiec na samochód lub motocykl/pokrowiec na 4 opony/nakładka na siedzenie/4 dywaniki z PVC/skórzany pokrowiec na kierownicę: 49,99 zł/ pojedynczy produkt lub komplet

pojedynczy produkt lub komplet plandeka do bagażnika/osłona przedniej szyby z magnesami: 54,90 zł /pojedyncza sztuka

/pojedyncza sztuka prostownik 4 A: 69,90 zł

prostownik z funkcją wspomagania rozruchu (booster): 279,00 zł

Co warto kupić w ofercie z zimowymi akcesoriami dla samochodu w Biedronce?

Na dobrą sprawę - to, czego obecnie potrzebujesz. To dobra okazja, aby w niskiej cenie kupić uchwyt na smartfon lub kabel do ładowania/ładowarkę. Warto jednak wozić ze sobą odmrażacz do szyb i lusterek, który przyda się nawet, jeśli parkujesz samochód w garażu. Docenisz go, kiedy spryskiwacze szyb odmówią posłuszeństwa z uwagi na temperaturę, a i nie zniszczysz piór wycieraczek szorując nimi po zamarzniętej szybie.

Aby zachować porządek - a przy okazji uniknąć ewentualnego zabrudzenia bagażnika - warto zainwestować w organizer, szczególnie podczas wożenia odmrażacza, płynu do spryskiwaczy i wszelkich innych płynów. Powinno się w nim również znaleźć miejsce na zapasowe żarówki i bezpieczniki, które lubią się przepalać w najmniej oczekiwanym momencie.

Źródło: Biedronka