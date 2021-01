Biomutant to długo wyczekiwana gra RPG, a zarazem debiutancki projekt studia Experiment 101. Grę można spokojnie porównać do Cyberpunk 2077, bowiem data premiery również była przekładana kilka razy. Ostatnie doniesienia sugerują jednak, że gra wkrótce może do nas trafić.

Biomutant to bardzo dziwna, choć ciekawa produkcja

Gra określania mianem „postapokaliptycznej opowieści o Kung-Fu”, Biomutant to szokująco ambitny debiut studia Experiment 101, jeśli chodzi o RPG akcji w otwartym świecie. Zeszłoroczny zwiastun rozgrywki można określić, jako porządny rollercoaster - eksploracja otwartego świata, przedstawienie postaci, walki z bossami, strzelanki, i wreszcie crème de la crème, czyli walka między ogromną rybą a mechaniczną kałamarnicą.

Poniżej możecie zobaczyć wspomniany zwiastun:

THQ Nordic planuje wydać grę do końca marca 2021 roku

Oczywiście, jeśli wierzyć THQ Nordic, Biomutant znajdzie się w naszych bibliotekach Steam przed końcem marca. W rocznym raporcie za rok 2020 THQ Nordic określiło grę mianem „pewniaka” na nadchodzący rok finansowy, który kończy się dokładnie 31 marca. W rozmowie z GamesIndustry.biz dyrektor generalny THQ Nordic – Klemens Kreuzer – nazwał Biomutant „produkcją o ogromnym znaczeniu” dla wydawcy oraz podkreślił, że gra będzie wydana w I kwartale 2021 roku.

Oczywiście radzimy, aby podchodzić do tych informacji z dozą dystansu, bowiem póki co studio Experiment 101 wciąż nie zmieniło swoich planów wydawniczych. Nawet jeśli faktycznie gra trafi do nas w marcu 2021 roku, to wydawca (THQ Nordic) ma naprawdę mało czasu, aby dobrze wypromować grę, o której ostatnimi czasy nie słyszeliśmy za wiele.

Pozostaje nam jedynie czekać na więcej (miejmy nadzieję) dobrych informacji.

Źródło: PC Gamer

Warto zobaczyć również: