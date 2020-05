Biostar nie jest zbyt popularną firmą na naszym rynku, ale wkrótce może się to zmienić. Dlaczego? Chociażby dlatego, że producent udziela na swoje płyty główne dłuższej gwarancji.

Płyty główne Biostar pod nowe procesory Intel

W ofercie firmy Biostar znajdziemy kilka płyt głównych z podstawką LGA 1200 pod nowe procesory Intel (Comet Lake-S). Warto im się przyjrzeć trochę bliżej.

Modele Z490GTA, Z490GTA EVO i Z490GTN powinny zainteresować entuzjastów, zwłaszcza jeżeli planują oni budowę konfiguracji z odblokowanym procesorem. Dwa pierwsze to standardowe modele typu ATX, które wyróżniają się efektownym designem, mocną sekcją zasilania i bogatym zestawem złączy. Ostatni zalicza się do konstrukcji typu mini-ITX, więc sprawdzi się w miniaturowych komputerkach.

Niżej w hierarchii plasują się płyty B460GTA i B460GTQ – to podstawowe modele, które nadadzą się do budowy tańszych zestawów (niestety nie pozwalają na podkręcanie procesorów). Model B460GTQ ma format mATX, więc będzie dobrą propozycją do budowy mniejszych PC-tów.

Na koniec dwie ekonomiczne konstrukcje z chipsetem H410 - H410MH i H410MHG. Obydwa modele zaliczają się do konstrukcji typu mATX, więc sprawdzą się nawet w mniejszych komputerach. Płyty oferują tylko podstawową funkcjonalność.

Biostar przedłuża gwarancję na płyty główne

Przy okazji premiery nowych płyt, producent wprowadził program Biostar VIP Care, który daje możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji - w przypadku modeli Z490GTA, Z490GTA EVO i Z490GTN z 3 do 5 lat, a w przypadku modeli B460GTA i B460GTQ z 3 do 4 lat (modele H410 nie są nim objęte).

Jak przedłużyć gwarancję na płyty główne Biostar? Wystarczy zarejestrować zakup na stronie Biostar VIP Care (wymagane podanie numeru seryjnego). Szczegóły znajdziecie tutaj.

Dłuższa gwarancja może być sporym atutem przy składaniu nowego komputera na bazie płyty głównej pod procesory Intel (szczególnie, że inni producenci pod tym kątem ustępują Biostarowi). Nadal jednak nie znamy cen nowych modeli, a to zapewne będzie kluczowym czynnikiem przy wyborze sprzętu.

Źródło: Biostar

