Nowe procesory Intela, więc i nowe płyty główne. Entuzjaści mają spory wybór modeli Intel Z490, ale warto zwrócić uwagę na topową propozycję firmy ASRock – model Z490 AQUA to konstrukcja, która została przystosowana do montażu chłodzenia wodnego.

Płyta główna Z490 dla komputera chłodzonego cieczą

Model Z490 AQUA już na pierwszy rzut oka wygląda na wyjątkową konstrukcję. Płytę wyposażono w potężny blok wodny typu Full Cover, który obejmuje procesor oraz sekcję zasilania (w zestawie dodawany jest także komplet złączek).

Całość schowano pod aluminiową osłoną z podświetleniem RGB LED, a w tylnej części zainstalowano ekran OLED, na którym można wyświetlać informacje diagnostyczne z komputera (np. temperaturę procesora, napięcie, obroty wentylatorów). Dodatkowo na rewersie zainstalowano płytkę backplate. Trzeba przyznać, że płyta robi wrażenie.

Producent chwali się także mocną sekcją zasilania (16 faz z dławikami 90A), która pozwoli na bezproblemowe podkręcanie nawet topowego procesora Core i9-10900K. Energię doprowadzają tutaj dwa 8-pinowe złącza EPS12V.

ASRock Z490 AQUA to także bogaty zestaw złączy

Do dyspozycji oddano cztery banki pamięci DDR4-4800 (po OC), a także pięć slotów dla kart rozszerzeń – dwa PCI-Express x1 i trzy PCI-Express x16 (podobno są one już przystosowane do nadchodzących układów Rocket Lake z kontrolerem PCI-Express 4.0). Dla dysków przewidziano osiem gniazd SATA i trzy złącza M.2 (schowano je pod osłoną).

Nie bez znaczenia jest też zestaw złączy na tylnym panelu – producent wyprowadził tutaj m.in. osiem portów USB (cztery 3.0 i cztery 3.1), dwa porty Thunderbolt 3 Gb/s wyjście HDMI oraz dwa wejścia mini-DisplayPort. Dodatkowym atutem jest karta sieciowa GbE LAN i 10G LAN oraz bezprzewodowa Wi-Fi 6.

Graczy i entuzjastów zainteresuje dobrej jakości układ dźwiękowy Realtek ALC1220 wzbogacony o przetwornik ESS SABRE9218 i wysokiej klasy kondensatory WIMA. Z tyłu wyprowadzono pięć pozłacanych portów minijack i optyczne S/PDIF.

Płyta ASRock Z490 AQUA dostępna tylko dla wybranych

ASRock Z490 AQUA to specjalna konstrukcja, która jest adresowana do wąskiego grona odbiorców - na rynku pojawi się tylko 999 sztuk tego modelu. Cena póki co nie została ujawniona, ale z pewnością będzie to jedna z droższych płyt Z490. Warto dodać, że jakiś czas temu producent przygotował też podobny model pod procesory AMD Ryzen (X570 AQUA).

Źródło: ASRock

