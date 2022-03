Wybrani posiadacze AEG KMK968000T borykają się obecnie z bardzo irytującą sytuacją. Wszyscy inni mogą się pośmiać, ale też jednocześnie pomyśleć, czy pchanie do wszystkiego Wi-Fi ma wyłącznie zalety.

AEG KMK968000T nie działa po aktualizacji, podaje zaskakujące komunikaty

Automatyczne aktualizacje bywają kłopotliwe nie tylko w przypadku systemu Windows. Coraz częściej pojawiają się na urządzeniach, które jeszcze kilka lat temu nie były w ogóle kojarzone z siecią. Takich jak chociażby mikrofalówka AEG KMK968000T (niektórzy sprecyzują pewnie, że to piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofali). W mediach społecznościowych pojawiło się trochę wpisów mieszkańców Holandii będących w posiadaniu tego sprzętu, którzy aktualnie nie mogą z niego korzystać.

Jak się okazuje, AEG KMK968000T otrzymał w tamtym regionie nową aktualizację. Niestety, sprawiła ona, iż AEG KMK968000T może służyć wyłącznie jako element kuchennego wystroju, a nie przydatne urządzenie. W największym skrócie, po pobraniu nowego oprogramowania mikrofalówka oferuje funkcje piekarnika parowego, ale tylko w teorii, bo fizycznie nie jest w stanie ich obsłużyć.

Producent potwierdza problem, ale jego rozwiązanie będzie kłopotliwe

Również między innymi w mediach społecznościowych istnienie omawianego problemu potwierdził holenderski oddział AEG. Między innymi, bo wybrane z tamtejszych redakcji otrzymały również krótki komunikat od rzecznika prasowego. Można się z niego dowiedzieć, iż posiadacze egzemplarzy, na które spłynęła felerna aktualizacja są obecnie informowani o próbach rozwiązania problemu. Resetowanie do ustawień fabrycznych nic nie daje i niestety wygląda na to, że popsuć udało się zdalnie, ale już do naprawienia być może konieczna będzie wizyta techników (początkowo producent miał nadzieję, że i tu wystarczy zadziałać zdalnie).

„Obecnie jesteśmy w trakcie informowania naszych klientów o tym problemie. Zadzwonimy do nich, aby umówić się na spotkanie, podczas którego technicy będą mogli przeprowadzić aktualizację na miejscu.”

Użytkownicy, którzy przed dłuższy czas (bo może nie skończyć się na kilku dniach) nie mogą korzystać ze swojego sprzętu z pewnością są całą sytuacją poddenerwowani. Wszyscy inni mogą się pośmiać, ale też jednocześnie pomyśleć, czy pchanie do wszystkiego Wi-Fi ma wyłącznie zalety. Bo takie zdarzenia dobitnie pokazują, że jednak nie, a niekiedy jakby o tym zapominano.

Źródło: thenextweb, nu.nl, @AEG_nederland, foto: unsplash