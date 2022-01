Od lat 90. ubiegłego wieku Blizzard skupia się przede wszystkim na trzech markach – to Warcraft, Starcraft i Diablo. Kilka lat temu dołączył do nich Overwatch, ale poza tym Amerykanie niechętnie witali nas w nowych uniwersach. W niedalekiej przyszłości ma się to zmienić.

Nowa gra studia Blizzard to coś zupełnie nowego

Diablo IV, Overwatch 2 i (prawdopodobnie) kolejny dodatek do World of Warcraft to jeszcze nie wszystko, nad czym obecnie pracuje Blizzard. Ekipa ma na swoim warsztacie jeszcze jeden, wyjątkowo intrygujący projekt. Nie znamy jeszcze jego tytułu, a i szczegółów mamy jak na lekarstwo, ale to, co już wiemy, brzmi naprawdę nieźle.

Swoją najnowszą grą studio Blizzard Entertainment wręczy nam bilet do zupełnie nowego uniwersum, które zostanie jednak utrzymane w fantastycznych klimatach. „Miejsce wypełnione bohaterami do poznania, historiami do opowiedzenia i przygodami do przeżycia – ogromna sfera możliwości czekających na odkrycie”, jak czytamy w zapowiedzi.

Najciekawsze jest jednak to, że będzie to produkcja z gatunku survivali, a więc celem rozgrywki będzie nie tyle pięcie się na szczyt, co przetrwanie. – „Po wielu godzinach w tej grze jestem niesamowicie podekscytowany wizją ekipy i zupełnie nowym światem, w którym gracze będą mogli się zanurzyć” – powiedział Mike Ybarra z Blizzarda.

Niestety na więcej musimy jeszcze poczekać

Poza tym wiemy tylko tyle, że nowa gra zmierza i na PC, i na konsole. Na więcej szczegółów musimy jednak poczekać.

Źródło: Blizzard, Polygon, Dexerto