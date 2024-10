Polski deweloper Bloober Team nie osiada na laurach i już szykuje zupełnie nową grę – Cronos: The New Dawn. Nadchodzący survival horror może nieźle namieszać na rynku (i przy okazji namieszać graczom w głowach).

Krakowscy mistrzowie grozy idą za ciosem. Nie minął nawet miesiąc od premiery Silent Hill 2 Remake – premiery niezwykle udanej, dodajmy – a już otrzymujemy zapowiedź zupełnie nowej gry. Oto Cronos: The New Dawn, czyli intrygujący survival horror, którego fundamentem są podróże w czasie.

Cronos: The New Dawn na pierwszym materiale

To zdecydowanie jedna z najciekawszych nowości, jakie zaprezentowano na minionym Xbox Partner Preview. Trailer Cronos: The New Dawn ukazuje zombie-podobne stworzenia, kobietę w sędziwym wieku grającą w szachy oraz postać w kombinezonie ochronnym. Czy tylko ja momentami wyczuwam klimat Dead Space?

Więcej informacji znajdziemy na platformie Steam. Oficjalny opis Cronos: The New Dawn zdradza, że “akcja gry rozgrywa się w ponurym świecie, który łączy w sobie estetykę wschodnioeuropejskiego brutalizmu z retrofuturystyczną technologią. Cronos: The New Dawn pozwala przeżyć porywającą historię, w której przyszłość i przeszłość przeplatają się ze sobą".

W toku rozgrywki wcielimy się w Podróżnika, którego zadaniem jest “przeszukanie” przyszłości w celu odnalezienia wyrw w czasie – to właśnie one pozwolą nam przenieść się do Polski lat osiemdziesiątych XX wieku.

Na jednej szali przeszłość: tam właśnie ujrzymy tajemnicze “globalne zdarzenie”, które zmieniło całą ludzkość. Na drugiej zaś przyszłość: “wyjałowione pustkowia” pełne niebezpieczeństw, które zweryfikują nasze umiejętności survivalowe. Te intrygujące podróże w czasie będą wycieczką z perspektywy trzeciej osoby.

Kiedy premiera Cronos: The New Dawn?

Cronos: The New Dawn zadebiutuje w 2025 r. na Xbox Series X|S, PS5 oraz PC. Karta gry na platformie Steam podpowiada, jaki PC będzie najlepszy do Cronos: The New Dawn.

Jaki PC do Cronos: The New Dawn? Wymagania minimalne

System operacyjny: Windows 10 x64

Procesor: Intel Core i5-8400F / Intel Core I5-8600K / Amd Ryzen 5 3600

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700-XT

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: zgodna z systemem Windows

Zalecana konfiguracja dla Cronos: The New Dawn

System operacyjny: Windows 10 x64

Procesor: Intel Core i7-10700K / Amd Ryzen 5 3600X

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX6800-XT

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: zgodna z systemem Windows

Co sądzicie o Cronos: The New Dawn? Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy porwał was powyższy zwiastun. Zachęcam również do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Steam, Bloober Team