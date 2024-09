Wielkimi krokami zbliża się premiera Silent Hill 2 Remake autorstwa polskiego dewelopera Bloober Team. Uwspółcześniona wersja kultowego horroru trafi na PC oraz konsole PlayStation 5. Czy użytkownikom konsol Xbox będzie dane zagrać w remake?

To zdecydowanie jedna z najważniejszych gier 2024 r. Polskiemu deweloperowi powierzono prace nad Silent Hill 2 Remake, a rezultaty intensywnych prac Bloober Team poznamy dosłownie za chwilę. Premiera Silent Hill 2 Remake odbędzie się 8 października 2024 r. Gra trafi na PC oraz konsole PS5. Czy w planach znajduje się wersja przeznaczona na konsole Xbox?

Immersja w Silent Hill 2 Remake

Nowy zwiastun Silent Hill 2 Remake skupia się na rozwiązaniach, jakich podjęli się twórcy, by w toku rozgrywki spotęgować immersję. Grę uruchomimy nawet w rozdzielczości 4K, nowy Silent Hill zrobi przy tym użytek z haptycznych wibracji w kontrolerze DualSense oraz adaptacyjnych triggerów.

Dźwięk w horrorach jest niezwykle ważny (kto grał nocami w Alien: Isolation na słuchawkach gamingowych, ten rozumie, w czym tkwi sekret) i twórcy Silent Hill 2 Remake doskonale o tym wiedzą. Świadczy o tym fakt, że gra wykorzysta dźwięk 3D, by zapewnić klimat grozy. Listę funkcji immersyjnych zamyka podświetlenie na kontrolerze DualSense, które w praktyce będzie paskiem zdrowia gracza. No dobrze, ale co to wszystko ma wspólnego z Xbox?

Silent Hill 2 Remake na Xbox w sierpniu 2025? Niewykluczone

Na samym końcu materiału pada informacja, że Silent Hill 2 Remake nie będzie dostępny na innych platformach przed dniem 10 sierpnia 2025 r.

Inne platformy to rzecz jasna konsole Xbox aktualnej generacji, czyli Xbox Series X oraz Xbox Series S. Czy w grę wchodzi również port na Nintendo Switch? Tego nie wiemy. Można jedynie spekulować, a przecież w bliżej nieokreślonej przyszłości na rynek trafi nowe Nintendo Switch.

Skoro ekskluzywność Silent Hill 2 Remake kończy się 10 sierpnia 2024 r., to czysto teoretycznie gra mogłaby trafić na konsole Xbox już 11 sierpnia. Czy tak się stanie? Czas pokaże.

Źródło: YouTube/PlayStation