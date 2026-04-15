Internetowy spór wokół grafiki AI Donalda Trumpa nabrał wymiaru dyplomatycznego. Ambasada Iranu w Tadżykistanie opublikowała 15 kwietnia przerobione nagranie z Jezusem atakującym prezydenta USA.

Cały spór zaczął się od wpisu Donalda Trumpa w serwisie Truth Social. Polityk zamieścił obraz wygenerowany przez AI, na którym w długich szatach dotyka chorego mężczyzny. Kompozycja nawiązywała do religijnych przedstawień Jezusa, co szybko wywołało falę krytyki.

Reakcje przyszły nie tylko od przeciwników Trumpa. Oburzenie wyrazili także chrześcijańscy aktywiści, konserwatywni komentatorzy oraz część jego sojuszników. W ocenie krytyków publikacja była bluźniercza lub niestosowna i mogła zaszkodzić relacjom z ewangelikalnym zapleczem.

Iran reaguje na grafikę AI Trumpa

15 kwietnia ambasada Iranu w Tadżykistanie pokazała w mediach społecznościowych zmienioną wersję popularnego klipu. W tej edycji Jezus nie uzdrawia, lecz atakuje Trumpa. Taka przeróbka odwróciła sens wcześniejszej grafiki i jeszcze mocniej podgrzała internetowy spór.

To nie był jedyny wpis irańskich kont dyplomatycznych. Wcześniej ambasada Iranu w RPA ponownie opublikowała obraz Trumpa i dodała podpis nawiązujący do Jeffreya Epsteina. W ten sposób irańska dyplomacja wykorzystała sprawę do politycznej kpiny z byłego prezydenta USA.

Trump usuwa wpis po krytyce

Trump później przyznał, że udostępnił obraz, ale przekonywał reporterów, że widział w nim raczej siebie jako lekarza niż postać religijną. Ostatecznie usunął post, tłumacząc to zamieszaniem wokół jego znaczenia. Na decyzję wpłynęła zarówno krytyka religijnych konserwatystów w USA, jak i kpiny z Iranu.

Cała sprawa dołożyła kolejny element do napięć religijnych, politycznych i dyplomatycznych. Według dostępnych informacji Trump opublikował grafikę kilka godzin po osobnym wpisie, w którym krytykował papieża Leona XIV. Teheran wykorzystał więc incydent jako narzędzie satyry w sporze z USA o konflikt w regionie.